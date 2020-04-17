Репортаж: как транзитные перевозчики соблюдают требования по предотвращению завоза COVID-19 в Беларусь?

Недавно Транспортная инспекция предупредила водителей, которые перевозят грузы транзитом через Беларусь: контроль за ними усилят. Напомним, для такой категории шоферов разработаны меры, которые помогут предотвратить завоз и распространение вируса COVID-19 в нашей стране. Увы, не все перевозчики усвоили эти простые временные требования: в отношении десятков дальнобойщиков ведутся административные процессы, кого-то уже и наказали. Корреспонденты «СБ. Беларусь сегодня» решили посмотреть, как именно происходит мониторинг водителей-международников и какие правила они должны соблюдать.

В самих предписаниях нет ничего сверхсложного. Транзитные перевозчики (которые, например, едут из России в Польшу через нашу страну) должны останавливаться для отдыха, питания и заправки своего авто только в установленных местах. Еще шоферам запрещено покидать территорию места пребывания во время стоянки, чтобы ограничить количество контактов. Полную информацию Транспортная инспекция вручает таким водителям под роспись на белорусско-российской границе. Выдают дальнобойщикам и карту с указанием специальных пунктов, на которых они могут останавливаться для упомянутых целей.

Работаем на трассе М1. В пути узнаем о специфике рейда. «Сейчас Транспортная инспекция активно взаимодействует с ГАИ и администрациями комплексов на придорожных территориях, определенных для отдыха, питания перевозчиков, а также заправки их авто. Специалисты инспекции проводят рейды в разных регионах страны, следят за ситуацией на дорогах, реагируют на сообщения граждан об остановках дальнобойщиков в запрещенных для них местах. К слову, штраф за это может быть немаленький – до 50 базовых величин», - говорит ведущий специалист управления контроля на платных дорогах Транспортной инспекции по Минску и Минской области Максим Яцевич.

Сергей Семуха, у которого аналогичная должность, продолжает: "Когда такие мониторинги только начались, нарушений было довольно много. Сейчас ситуация улучшилась. Водители ведут себя более дисциплинированно".

Сотрудники Транспортной инспекции обращают внимание на грузовики, стоящие на запрещенных стоянках. По номеру авто проверяют, какая именно совершается перевозка. В отведенных для транзитных шоферов специальных местах организован повышенные меры безопасности. Как раз подъезжаем к подобной площадке - одной из придорожных заправок. Сергей Семуха подмечает: "Водители иногда говорят, что нарушают, потому что не хватает места на таких стоянках. Но посмотрите, так ли это?" Действительно, убеждаемся, что такие шоферы лукавят: мест предостаточно. На парковке стоят десятки грузовиков, но поместится здесь может куда большее количество. Почти у всех фур стекла завешены шторками. На улице людей не видно.

Замечаем, как около автопоезда МАН прогуливается дальнобойщик. Спрашиваю: удобно ли работать в таком режиме? Мужчина, зевая, отвечает: "Раз надо, значит, надо. Выдали требования - соблюдаю. Нужно подстроиться, учитывать обстановку, и будет комфортно работать. Но, надеюсь, эпидемия все-таки скоро утихнет..."

Не проехали мы и около 10 километров, как увидели подозрительную картину. Грузовик "Мерседес" зеленого цвета стоит на запрещенной для "транзитчиков" стоянке - 353 км трассы М1. Специалисты начинают разбираться. Выясняется, что фура следует из России в Германию. Шофер пожимает плечами: "Ну, вручали требования, но я же не на отдых тут остановился. На пять минут, чтобы по нужде сходить".

Интересуюсь, соблюдают ли водители какие-то дополнительные меры безопасности, учитывая обстановку. Автомобилист отвечает, что им раздают маски, перчатки, антисептики: "Заболевших из коллег нет. В Германии нельзя из машины без средств индивидуальной защиты выходить..."

"У нас тоже это запрещено", - акцентирует внимание Сергей Семуха.

В отношении водителя большегруза составляют административный протокол. Позже суд определит, какому штрафу подвергнется нарушитель. Мужчина вину признает, говорит, что раскаивается и впредь постарается не нарушать.

Максим Яцевич, глядя вслед отъезжающему автопоезду, качает головой: "Тут 5 минут езды до разрешенной стоянки. Почему водитель не остановился там? Ведь ему на границе выдали карту, где можно сделать это".

Долгое время других нарушений не встречаем. По дороге обратно в Минск на обочине видим припаркованный ДАФ. Водитель - транзитный перевозчик. "На разрешенных стоянках, АЗС нет места. Мне нужно было сделать санитарную остановку", - оправдывается водитель. Однако несколькими минутами ранее мы убедились в обратном. Возможность остановиться там, где положено, была. Процедура с протоколом повторяется...

Как видим, еще не все дальнобойщики понимают: сейчас не то время, когда к конкретным требованиям безопасности можно относится, как к профилактическим рекомендациям. Надеемся, подобные рейды ситуацию исправят.