Рэпер Feduk тайно женился

Сегодня автор хита "Розовое вино" опубликовал новый пост на своей странице в Instagram. На снимке он и его избранница Александра. В руках у девушки милый букет.
Публикация подписана кратко – словом family.
Также известно, что совсем недавно отец девушки опубликовал ролик у себя в Instagram. Там поклонники рассмотрели кольцо на безымянном пальце правой руки его дочери.
Никаких официальных комментариев о создании семьи пара пока не давала. Фанаты предполагают, что Федор и его спутница просто не хотели афишировать важное для них событие. Поэтому заключили брак тайно в кругу близких людей.