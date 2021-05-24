Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Рэпер Feduk тайно женился

Рэпер Feduk тайно женился

Популярный российский исполнитель Feduk (Федор Инсаров) расписался со своей возлюбленной. 

Сегодня автор хита "Розовое вино" опубликовал новый пост на своей странице в Instagram. На снимке он и его избранница Александра. В руках у девушки милый букет. 



 Публикация подписана кратко – словом family.

Также известно, что совсем недавно отец девушки опубликовал ролик у себя в Instagram. Там поклонники рассмотрели кольцо на безымянном пальце правой руки его дочери. 

Никаких официальных комментариев о создании семьи пара пока не давала. Фанаты предполагают, что Федор и его спутница просто не хотели афишировать важное для них событие. Поэтому заключили брак тайно в кругу близких людей. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Реакция белорусов на инцидент в Риге: «Скверная и мерзкая провокация»
По итогам первого квартала ВВП страны вырос на 2,5 процента: эксперты заверяют — это закономерный рост
Хоккеисты сборной Германии обыграли канадцев в матче первого этапа ЧМ 2021 в Латвии
Гороскоп на 26 мая
Университет гражданской защиты МЧС разрабатывает костюм-тренажер для курсантов с использованием технологий виртуальной реальности
Хоккеисты сборной Беларуси уступили чехам в матче предварительной стадии ЧМ-2021
В Колумбии более 2 тыс. человек пострадали за 26 дней манифестаций
Ивашко уступил Кузнецову на старте квалификации Roland Garros
Под Минском наркоконтроль задержал распространителей наркотиков и психотропов
Белорусский опыт используют при создании программы трансплантации в Западной Украине
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Содом и Гоморра в центре Риги
Эндокринолог назвала симптомы нарушения функции щитовидной железы у подростков
Пассажиры самолета Ryanair: пограничники и таможенники пошли нам навстречу
Головченко обсудил с Мишустиным ситуацию с приземлением в Минске самолета компании Ryanair
"Белорусская энциклопедия" выпустила завершающие тома серии "Гарады і вёскі Беларусі"
МИД РФ: действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам
В Брестской области за прошедшую неделю произошло три ДТП: один человек погиб, двое пострадали
МВД опровергло информацию о нахождении Романа Протасевича в больнице
Знаменитый автомобиль из "Форсажа" выставили на торги
Дорожную разметку в Минске в ночь на 25 мая будут наносить на 13 участках
За сутки в мире выявили более 508 тыс. заразившихся COVID-19
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Панове собирают холопов
При проверке торговых объектов в Минске выявлены 5 иностранцев-нелегалов
В условиях сладкой среды вирус активнее может проникать в клетки. Как правильно себя вести больным?
Выявлен ген, заставляющий клетки мозга бороться с болезнью Альцгеймера
Россияне потерпели первое поражение на ЧМ по хоккею
Как два п-политика могу рассорить две страны
В созвездии Змееносца нашли "двойника" Млечного Пути
Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» открылась в витебской ветакадемии
Управлять новыми Apple Watch Series 7 можно будет с помощью жестов
Макей: Беларусь готова пригласить международных экспертов в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске
Макей о реакции западных стран на ситуацию с самолетом Ryanair: это спланированная провокация
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Я горжусь
Макей: посол Латвии был приглашен в МИД в связи с оскорблением госфлага Беларуси в Риге
Макей: послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток
Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с госфлагом Беларуси в Риге
Мир за выходные: акции в Европе и США, масштабное извержение вулкана в Африке
Сикорский: литовская сторона не уведомляла Минск о введении ограничений на полеты
В январе-апреле соотношение средней пенсии по возрасту и средней зарплаты составило 38,2%
Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси проходит у посольства Латвии в Минске
В списке миллиардеров Forbes – новый лидер
Определен состав футбольной сборной Беларуси на ближайшие товарищеские матчи
В Ольшанах была травмирована двухлетняя девочка
мнение
Николай ЩЕКИН
Важные уроки случившегося в небе и на земле
Петришенко: в детских лагерях необходимо соблюдать рекомендации по профилактике COVID-19
Врач предупредил о неочевидной опасности гипертонии
Богданов: экспорт белорусской сельхозпродукции по итогам года может составить 6 миллиардов долларов
Авторы
СКАНИРУЙТЕ