Компания Dacia, входящая в состав Renault Group и представляющая в Европе бюджетный сегмент, не будет заниматься выпуском преемника Lodgy. Отныне автопроизводитель станет разрабатывать семейный автомобиль, которым станет семиместный кроссовер, созданный на базе третьего поколения Sandero, сообщает RG.RU.
Внутрикорпоративный индекс автомобиля – RJI. Новая модель – семиместный кроссовер, который с середины осени следующего года должен встать на конвейер завода в Румынии.
Что касается технической части, то автомобиль разрабатывается на платформе CMF-B и будет иметь длину примерно 4,5 метра.
Кроссовер не будет выполнен в дизельных версиях. Будут доступны только бензиновые 1,0 TCe мощностью 100 и 120 л.с., 1,3 TCe мощностью 140 и 160 л.с. Последний можно будет приобрести с электрическим 12-вольтным стартер-генератором.
Помимо умеренно-гибридной версии новая модель получит "подзаряжаемую" (тип plug-in hybrid), которую позаимствуют у Renault Clio. И-за низкой стоимости марки она будет удешевлена за счет исключения системы рекуперации энергии при торможении.
Предполагается, что премьера нового автомобиля пройдет летом следующего года, а в продажу кроссовер поступит к концу 2021 или в начале 2022 года.
Фото: pixabay.com
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Renault разработает бюджетный семиместный кроссовер на базе нового Sandero
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