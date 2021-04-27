Реквием Верди в Большом театре по случаю 35-летия Чернобыльской трагедии стал потрясением и для публики, и для самих исполнителей

К этому дню в театре готовились больше, чем к премьере. Ждали гостей, одержимо репетировали, волновались, все ли получится.
В самый канун нас допустили в святую святых – в зал, где шла репетиция, где солисты, хор и оркестр, ведомые твердой дирижерской рукой Дмитрия Матвиенко, шаг за шагом нащупывали единый путь по крутой тропе авторского замысла.
А потом можно было пообщаться с самой долгожданной из всех четверых солистов, которые блистали на сцене в этот вечер.
Екатерина Семенчук – коренная минчанка, уроженка Заводского района, певшая Реквием Верди на лучших сценах с величайшими дирижерами мира. Это и Юровский, и Гергиев, и ныне покойный Джеймс Ливайн.
– У Екатерины это произведение в крови, – говорит ведущий специалист Татьяна Александрова. – У нее свое, очень трепетное отношение к нему, и она удивительно об этом рассказывает.
Но еще более трепетное отношение у Екатерины к Большому театру Беларуси, в котором начиналось ее знакомство с оперой, с балетом.
Так случилось, что ее детская мечта петь на сцене белорусского Большого воплотилась в жизнь много лет спустя – уже после того, как ей покорилась и «Метрополитен-опера», и Королевский театр «Ковент-Гарден», и Опера Бастилии, и Мариинский театр. Это случилось 2 апреля 2014 года в День единения, когда на сцену главного театра страны вышли артисты, судьбы которых тесно связаны и с Беларусью, и с Россией.
– Я выступила в дуэте с великолепной сопрано Ниной Шарубиной. Мы пели дуэт из «Аиды», – рассказывает Екатерина.
И вот семь лет спустя – новый выход на сцену любимого театра, чему, по словам Екатерины Семенчук, немало поспособствовала наша примадонна и режиссер Оксана Волкова.
– Я второй раз выступаю на сцене театра и испытываю невероятный восторг и такое вдохновение! – радуется Екатерина. – Я вспоминаю себя маленькой по ту сторону рампы, и столько всего на меня нахлынуло!
Певица искренне посмеялась над невероятными бреднями насчет того, что в театре, мол, плохая акустика. Провела импровизированный мастер-класс, восхитилась красивыми голосами нашей оперной молодежи…
Впрочем, кроме восхищения, были и другие слова, сводившиеся к простой ленинской формуле: «Учиться, учиться и учиться!» Вникать в текст, в образ, в состояние, а кому-то и вокал подправить. Но никто не был в обиде.
А назавтра случился сам Реквием. В переполненном, взволнованно дышащем зале. Может быть, волнения было даже слишком много, но результат получился великолепный. Хор, оркестр, работа дирижера… И конечно же, солисты – Надежда Кучер, Екатерина Семенчук, Павел Петров и Александр Рославец.
– Мне кажется, они друг друга слышат и слушают, – справедливо подметила Татьяна Александрова.
Каждому из них композитор подарил потрясающие фрагменты музыки, но эту сокрушающую, эмоционально могучую музыку надо было еще пропустить через себя и выстоять под ее напором.
– Реквием написан одним из величайших гуманистов, которые жили на нашей земле, – говорит Екатерина Семенчук. – Это не просто поминальная молитва, но и напоминание всем живым о том, что мы должны быть лучше, мы должны быть честнее сами с тобой, мы должны быть добрее и к себе, и к людям, которые нас окружают.
Напоминание явно удалось. Заплаканная, я выскочила из зала, а вслед мне гремели, гремели и гремели нескончаемые аплодисменты.
– Вот это, наверное, самое ценное, что может после себя оставить каждый из нас, чтобы его помнили, – сказала Екатерина Семенчук.
И да, конечно же, она была права.
Фото Большого театра Беларуси
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Реквием Верди в Большом театре по случаю 35-летия Чернобыльской трагедии стал потрясением и для публики, и для самих исполнителей
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