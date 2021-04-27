Реквием Верди в Большом театре по случаю 35-летия Чернобыльской трагедии стал потрясением и для публики, и для самих исполнителей

В самый канун нас допустили в святую святых – в зал, где шла репетиция, где солисты, хор и оркестр, ведомые твердой дирижерской рукой Дмитрия Матвиенко, шаг за шагом нащупывали единый путь по крутой тропе авторского замысла.А потом можно было пообщаться с самой долгожданной из всех четверых солистов, которые блистали на сцене в этот вечер.Екатерина Семенчук – коренная минчанка, уроженка Заводского района, певшая Реквием Верди на лучших сценах с величайшими дирижерами мира. Это и Юровский, и Гергиев, и ныне покойный Джеймс Ливайн.– говоритНо еще более трепетное отношение у Екатерины к Большому театру Беларуси, в котором начиналось ее знакомство с оперой, с балетом.Так случилось, что ее детская мечта петь на сцене белорусского Большого воплотилась в жизнь много лет спустя – уже после того, как ей покорилась и «Метрополитен-опера», и Королевский театр «Ковент-Гарден», и Опера Бастилии, и Мариинский театр. Это случилось 2 апреля 2014 года в День единения, когда на сцену главного театра страны вышли артисты, судьбы которых тесно связаны и с Беларусью, и с Россией.– рассказывает Екатерина.И вот семь лет спустя – новый выход на сцену любимого театра, чему, по словам Екатерины Семенчук, немало поспособствовала наша примадонна и режиссер Оксана Волкова.– радуется Екатерина.Певица искренне посмеялась над невероятными бреднями насчет того, что в театре, мол, плохая акустика. Провела импровизированный мастер-класс, восхитилась красивыми голосами нашей оперной молодежи…Впрочем, кроме восхищения, были и другие слова, сводившиеся к простой ленинской формуле: «Учиться, учиться и учиться!» Вникать в текст, в образ, в состояние, а кому-то и вокал подправить. Но никто не был в обиде.А назавтра случился сам Реквием. В переполненном, взволнованно дышащем зале. Может быть, волнения было даже слишком много, но результат получился великолепный. Хор, оркестр, работа дирижера… И конечно же, солисты – Надежда Кучер, Екатерина Семенчук, Павел Петров и Александр Рославец.– справедливо подметила Татьяна Александрова.Каждому из них композитор подарил потрясающие фрагменты музыки, но эту сокрушающую, эмоционально могучую музыку надо было еще пропустить через себя и выстоять под ее напором.– говорит Екатерина Семенчук.Напоминание явно удалось. Заплаканная, я выскочила из зала, а вслед мне гремели, гремели и гремели нескончаемые аплодисменты.– сказала Екатерина Семенчук.И да, конечно же, она была права.Фото Большого театра Беларуси