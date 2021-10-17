Ректор БНТУ рассказал, как новая редакция Кодекса об образовании изменит прием абитуриентов на целевую форму обучения

Особенности того, как новая редакция Кодекса об образовании повлияет на зачисление в вуз по целевой форме обучения и на распределение выпускников, ректор Белорусского национального технического университета (БНТУ) Сергей Харитончик перечислил в эфире телеканала «Беларусь 1».
Сергей Харитончик. Архивное фото
Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе провел совещание по законодательному совершенствованию системы образования, на котором обсуждалась новая редакция Кодекса об образовании. Его проект принят депутатами в первом чтении и подготовлен к рассмотрению во втором.
Журналисты «Беларусь 1» в эфире напомнили, что среди нововведений в Кодекс об образовании есть предложение расширить целевой набор в вузы. Ректору БНТУ задали вопрос, насколько это актуально для технической сферы.
– Мне кажется, для технической сферы это очень актуальная тема, – сказал Сергей Харитончик. – Сегодня по направлению целевой подготовки активно работают организации энергетической отрасли, очень актуальна тема и для промышленных предприятий различного масштаба.
Спикер привел пример:
– Представьте себе молодого человека, который выпустился из школы, отслужил в армии и пришел на завод. Он работает добросовестно, хотел бы дальнейшего карьерного роста. Но конкурировать на ЦТ со вчерашними выпускниками школ ему сложно. Сегодня в Кодексе об образовании закладываются новые подходы, когда можно будет зачислять в университет по итогам вступительного испытания по профильной учебной дисциплине. Конечно же, если работник добросовестный, предприятие сформирует группу таких, как он, людей, направит их к нам, и мы в свои ряды примем их по итогам этого вступительного испытания.
Сергей Харитончик привел данные: в этом году в БНТУ было 36 выпускников-целевиков, а приняли на такую форму обучения 27 человек. «Но я думаю, что эти цифры со вступлением в силу новой редакции Кодекса будут существенно увеличиваться, потому что заинтересованность со стороны промышленных предприятий в организации взаимодействия по такому направлению с нашим университетом очень высокая», – подчеркнул ректор БНТУ.
В эфире программы затронули и тему распределения: в качестве одного из предлагаемых изменений Кодекса – возможность получить распределение для студентов-платников.
– Среди выпускников форма распределения очень востребована по ряду причин. Это гарантия выпускника, что он получает первое рабочее место, социальный пакет и другую стимулирующую поддержку, которая заложена в коллективных договорах различных предприятий и организаций. Мы видим по разным странам, что выпускники часто сталкиваются с проблемой: у них нет опыта, и они очень мало знают рынок труда. Конечно же, им нужна помощь [с трудоустройством], – обратил внимание Сергей Харитончик.
Он добавил: «Периодически к нам поступают заявки от студентов, которые учатся на платной основе, чтобы мы помогли им с поиском рабочего места. Если выпускник-платник ищет работу сам, у него есть ограниченный набор возможностей, а у выпускающей кафедры, которая непосредственно много лет сотрудничает с работодателями, их намного больше. Естественно, кафедра лучше и качественнее может подыскать рабочее место».