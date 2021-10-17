Ректор БНТУ рассказал, как новая редакция Кодекса об образовании изменит прием абитуриентов на целевую форму обучения

Сергей Харитончик. Архивное фото

Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой неделе провел совещание по законодательному совершенствованию системы образования, на котором обсуждалась новая редакция Кодекса об образовании. Его проект принят депутатами в первом чтении и подготовлен к рассмотрению во втором.Журналисты «Беларусь 1» в эфире напомнили, что среди нововведений в Кодекс об образовании есть предложение расширить целевой набор в вузы. Ректору БНТУ задали вопрос, насколько это актуально для технической сферы.– сказал Сергей Харитончик.Спикер привел пример:Сергей Харитончик привел данные: в этом году в БНТУ было 36 выпускников-целевиков, а приняли на такую форму обучения 27 человек.– подчеркнул ректор БНТУ.В эфире программы затронули и тему распределения: в качестве одного из предлагаемых изменений Кодекса – возможность получить распределение для студентов-платников.– обратил внимание Сергей Харитончик.Он добавил: