Ректор БГУ о поступлении в вузы: мы должны вернуться к живой человеческой беседе

Такое мнение по итогам встречи Президента с педагогическим активом страны высказал в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ ректор БГУ Андрей Король.

Он обозначил, что сегодня проблема номер один в образовании любой страны — это недостаточность развития таких навыков будущего, как креативность, эффективность и мотивация.

— Поэтому на этот процесс мы должны посмотреть практически, с позиции звеньев всей структуры системы обучения. И конечно же мы должны вернуться к обычной живой человеческой беседе. К тому средству, благодаря которому преподаватель может увидеть, выявить, а не потерять, не выплеснуть с водой ребенка.