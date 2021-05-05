Эту информацию порталу sb.by рассказали в пункте регистрации Гродненского государственного аграрного университета. С 2 мая здесь подтвердил свое участие в ЦТ 91 абитуриент. И только шесть человек из них зарегистрировались, придя лично.
– Этот способ, бесспорно, удобнее, но нужно не забывать внимательно заполнять свои данные, – напоминает декан факультета довузовской подготовки университета Виктор Поплевко. – Среди предварительных электронных заявок наблюдаем случаи, когда участники в графе адрес пишут только улицу, забывая о номере дома и квартиры, указывают меньше предметов, чем намереваются сдать. Все неточности можно исправить на этапе предварительной регистрации.
В этом году этот аграрный университет планирует принять на обучение 1028 студентов. Из 530 мест на дневной форме обучения 401 будет бюджетным.
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Регистрация на ЦТ онлайн популярнее: в ГГАУ из 91 заявки 85 поданы через интернет
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