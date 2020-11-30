Французский дом моды представил лукбук коллекции сезона весна-лето 2021. Новая коллекция Эди Слимана навеяна теплой ностальгией 1960-х и 1970-х годов — что называется, old-old Celine. Ретро-линейку поистине оценят даже наши мамы.
На черно-белых снимках модель Рианн Ван Ромпэй позирует на яхте на фоне Средиземного моря. Несколько изображений были сделаны отдельно на одной из улиц Сен-Тропе.
Автором фото выступил креативный директор бренда Эди Слиман. Лукбук был снят еще в июне.
В коллекцию SS’21 вошли легкие платья, футболки, джинсы прямого кроя и классические жакеты. В качестве аксессуаров дизайнеры бренда предложили сумки-мешки и картузы. Помимо фирменного логотипа бренда, ключевой деталью коллекции стало изображение якоря с морским узлом – оно присутствует на футболках и некоторых сумках.
Глядя на снимки можно понять как с легкостью носить объемные анораки, джинсы с классическими кедами, сочетать фактурные кардиганы с рубашками в духе милитари, надевать пушистые шубы поверх футболок.
Дизайнер Эди Слиман уже не раз заявлял о том, что одежда должна оставаться актуальной в любое время года. В коллекции весна-лето он постарался отойти от сверкающих нарядов и роскошных, богемных образов и акцентировал внимание на эстетике простоты и уюта.
Не исключено, что данный штрих навеян локдауном, ведь мы так привыкли к комфортной одежде почти за год карантина.
Фото: Celine
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Регата в стиле 70-х: Celine представил коллекцию весна-лето 2021
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