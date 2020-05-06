Речные круизы по белорусскому Полесью поставлены на паузу до конца мая

Оператор речных круизов по белорусскому Полесью на теплоходе «Белая Русь» поставил на паузу до конца мая выполнение рейсов, хотя спрос на подобные путешествия имеется.

— Круизы по Беларуси отправлением до 28 мая 2020 года подлежат переносу на другие даты, — говорится в сообщении на сайте компании. — Открыто бронирование на 2021 год.

Из весенних предложений пока действительно лишь одно — восьмидневный круиз с 30 мая по 6 июня «Лирика Полесья». Маршрут следующий: Брест — Кобрин — водораздел — Ляховичи — Дубое — Мотоль — Достоево — Пинск —Стахово — Туров — Дорошевичи — Новоселки — Наровля —национальный парк «Припятский» — долина реки Припять — Мозырь. Путешествовать русскоязычной группе предлагается по рекам Мухавец, Пина и Припять.

Согласно информации на сайте оператора, все места на майский тур забронированы либо проданы. Это же касается и первых летних путешествий.

Российские туристы, составляющие подавляющее большинство пассажиров теплохода «Белая Русь», не могут приехать в Беларусь, в частности, из-за продолжающегося на их родине режима самоизоляции. Первые ограничительные меры из-за распространения коронавируса, которые касались всей России, были объявлены 25 марта, позже они дважды продлевались. Пока период нерабочих дней действует до 11 мая включительно. Как сообщают российские СМИ, президент Российской Федерации Владимир Путин в среду намерен заслушать рекомендации по выходу жителей страны из режима самоизоляции и снятию введенных ограничений, на основании чего будут приниматься решения о дальнейших действиях в стране. С другой стороны, в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 апреля 2020 г. № 208 лица, прибывшие в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, подлежат 14-дневной самоизоляции.

Теплоход «Белая Русь», на котором путешествуют туристы, был спущен на воду в 2016 году на судостроительном заводе в Пинске. Судно уникально по своим параметрам, благодаря которым оно может совершать круизы по Днепро-Бугскому водному пути. Длина теплохода составляет 50 метров, ширина — 7 метров, скорость движения — 15,5 км/ч. В 16 каютах размещается до 34 пассажиров. На теплоходе три палубы. В ресторане организовано 4-разовое питание. В свой первый круиз теплоход отправился 29 апреля 2017 года.