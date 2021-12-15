Реальные денежные доходы населения Беларуси в январе – октябре выросли на 2,2%

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов за первые десять месяцев текущего года составили 102,2% к уровню аналогичного периода минувшего года. Такие данные приведены на сайте Национального статистического комитета.
Темп роста немного замедлился: по итогам января – августа данный показатель равнялся 102,9%, а по итогу первых девяти месяцев нынешнего года – 102,6%.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 65,1%, доходы от предпринимательской и другой деятельности, приносящей доход, – 7,8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и иные) – 22,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,5%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения – это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
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