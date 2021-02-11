Об этом Президент заявил с трибуны VI Всебелорусского народного собрания.
– Абсолютно убежден: культура здорового образа жизни лежит в основе всех достижений – личных, профессиональных, общественных. Спорт – это здоровье нации, – подчеркнул Глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларуси созданы все условия для спорта. А в ближайшее время будет построено 30 типовых физкультурно-оздоровительных комплексов с плавательными бассейнами. И это в регионах.
Что касается профессионального спорта, то здесь своя специфика. Президент указал на это:
– Вы увидели: он не просто стал политикой. Я даже не могу подобрать определение, чтобы охарактеризовать спорт. Сегодня сильные мира сего так и вертят этим. Цивилизационное значение спорта всегда заключалось в том, что он зависит только от честного результата. А нет… Все по-другому. Медали сначала дают, потом отбирают. Страны разделяют на правильные и неправильные. Определяют, кому быть на соревнованиях, а кому – нет. Такие политические инструменты, как санкции, блокады, расследования стали нормой в мире спорта. Это противоречит нашему менталитету и внутренней культуре. Мы с этим смириться никогда не сможем, но и противостоять, к сожаленью, этому сейчас очень тяжело. По известным причинам.
Фото: БЕЛТА
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Развитие физкультуры и спорта будет и дальше оставаться в числе государственных приоритетов
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