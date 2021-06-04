Нередко можно услышать, как некоторые люди пытаются очистить сосуды от холестериновых бляшек, зачастую являющихся причиной атеросклероза и инфаркта. В эфире программы "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников заявил, что никакими народными способами сделать этого нельзя.
– Стенка сосуда является непростой химической фабрикой. Эндотелий по сложности близок к головному мозгу. То есть это не просто трубка, где забилась бляшка и которую нужно прочищать. Это очень серьезный орган, поэтому воздействовать на него практически невозможно и крайне опасно, – обратил внимание специалист.
По словам врача, из-за сложного строения сосуда у медиков возникают проблемы при исследовании, лечении, рассверливании и испарении лазером бляшки.
– Мы вмешиваемся в сосуд и в ответ получаем каскад изменений, который заставляет человека всю жизнь принимать лекарства, – сказал Александр Мясников.
Врач подчеркнул, что очищение сосудов от бляшек народными средствами невозможно.
– Лучше не забивайте их, не курите, правильно питайтесь и контролируйте уровень холестерина, – заключил Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Развеян популярный миф об "очистке" сосудов
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