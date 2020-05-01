Разведка США выступила с заявлением о происхождении коронавируса

Разведывательное сообщество США пришло к заключению, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19, не был создан искусственно. Об этом говорится в заявлении управления директора национальной разведки (DNI), возглавляющего Разведсообщество.

«Разведывательное сообщество согласно с широким консенсусом ученых, что вирус, вызывающий COVID-19, не был создан человеком или генетически модифицирован», — сообщили в офисе DNI.

При этом Разведсообщество намерено продолжить изучать данные, чтобы установить, началась ли вспышка COVID-19 от контакта с инфицированными животными или в результате инцидента в лаборатории в Ухане.

Отметим, что управление директора национальной разведки руководит работой Разведсообщества, в которое входят 17 спецслужб, среди которых ЦРУ, АНБ, ФБР и другие.

В середине апреля американский телеканал Fox News сообщил, что коронавирус мог быть создан в Институте вирусологии в Ухане, где исследуются опасные инфекционные заболевания, а за пределы лаборатории он вышел вместе с заразившимся ученым.

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео также неоднократно обвиняли Китай в недостатке информации о происхождении вируса. Американский госсекретарь, в частности, призывал власти КНР рассказать, не мог ли новый коронавирус «сбежать» из лаборатории в Уханьском институте вирусологии.



