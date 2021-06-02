Разобрались с экспертами, что делать, если ребенок курит, и какие альтернативы сигаретам предлагает государство

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Начальник управления воспитательной и идеологической работы Научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Наталья Катович отметила, что одной из важнейших задач в основных документах, которыми руководствуется система воспитания, является формирование здорового образа жизни, куда входит профилактика табакокурения.– подчеркнула Наталья Катович.Эксперт обратила внимание на то, что в Национальном институте образования разрабатываются, проходят экспертизу и издаются пособия для педагогов, которые призваны помочь при организации мероприятий и акций.Как заметил начальник центра научно-методического обеспечения воспитательной работы Республиканского института профессионального образования Юрий Емельяненко, официально в точках продаж сигареты совершеннолетним не продают. Тем не менее некоторые имеют доступ к табачным изделиям. Чаще всего молодые люди подходят к старшим ребятам или незнакомым людям и просят приобрести для них сигареты. Поэтому один из важных моментов – изменить общественное мнение и гражданскую позицию каждого в том, чтобы мы тщательно относились не только к своему здоровью, но и к здоровью других.– поделился Юрий Емельяненко.По словам специалиста, реализация различных проектов позволяет активно участвовать самим учащимся. Для этого есть разнообразные возможности. Практически во всех учреждениях профессионального образования созданы молодежные отряды охраны правопорядка, которые следят за правилами внутреннего распорядка и соблюдением норм, которые необходимо выполнять. Они проводят системную профилактическую и разъяснительную работу. В некоторых случаях это может быть не так компетентно, ярко и образно, как это звучит от лица медика, но объяснения от равного по возрасту и социальному статусу способствуют более эффективному усвоению норм.По наблюдениям заместителя главного врача по амбулаторному разделу работы Городского клинического наркологического диспансера Минска Жанны Истоминой, в обществе к табакокурению относятся как к вредной привычке. Но если смотреть с точки зрения медицины, то это не привычка, а заболевание, связанное с состоянием зависимости от табачных изделий.– заявила Жанна Истомина.Если родители узнали, что их ребенок курит, не нужно паниковать. В данном случае Жанна Истомина советует обратиться в наркологический диспансер к врачу-специалисту. Последний поговорит с ребенком и определит, в каком виде помощи он нуждается. На раннем этапе это работа с психологами и психотерапевтами, которые могут оказать помощь как ребенку, так и родителям в плане модели поведения с ребенком. Если зависимость зашла далеко, будет назначено лечение. Замглавврача успокоила родителей, которые боятся постановки ребенка на учет: в нашей стране существует вариант анонимного обращения.