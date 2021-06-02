Разобрались с экспертами, что делать, если ребенок курит, и какие альтернативы сигаретам предлагает государство

Каникулярная пора развязывает руки даже самым прилежным детям. Ведь если во время учебы ребенок постоянно чем-то занят, то летом он по большей части предоставлен сам себе. Как следствие – желание попробовать и изведать новые грани этого мира, которые не всегда оказываются положительными. Профилактике потребления табачных и никотиносодержащих изделий среди детей и подростков была посвящена пресс-конференция, которая сегодня состоялась в Доме прессы.
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Начальник управления воспитательной и идеологической работы Научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Наталья Катович отметила, что одной из важнейших задач в основных документах, которыми руководствуется система воспитания, является формирование здорового образа жизни, куда входит профилактика табакокурения.
– Овладение знаниями, навыками и ценностями ЗОЖ обозначено в Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, а также в соответствующей Республиканской программе на 2021–2025 годы, – подчеркнула Наталья Катович. – Задача реализуется через формирование культуры ЗОЖ, которая проявляется по отношению к здоровью как к ценности, осознанию своей ответственности за собственное и общественное здоровье в поведении и образе жизни. В программе предусмотрены мероприятия, которые направлены на формирование положительных установок на ЗОЖ и личной ответственности за состояние своего здоровья. Работа базируется на принципах преемственности, непрерывности и комплексности. Предусмотрены конкурсы проектов, эссе, создание видеороликов, постов-мотиваторов, тренингов, флешмобов, информационные и кураторские классные часы по предупреждению вредных зависимостей, республиканский конкурс творческих работ «Мы выбираем ЗОЖ – путь к успеху». Они рассматриваются в комплексе с организацией спортивно-массовой и оздоровительной работы.
Эксперт обратила внимание на то, что в Национальном институте образования разрабатываются, проходят экспертизу и издаются пособия для педагогов, которые призваны помочь при организации мероприятий и акций.
Как заметил начальник центра научно-методического обеспечения воспитательной работы Республиканского института профессионального образования Юрий Емельяненко, официально в точках продаж сигареты совершеннолетним не продают. Тем не менее некоторые имеют доступ к табачным изделиям. Чаще всего молодые люди подходят к старшим ребятам или незнакомым людям и просят приобрести для них сигареты. Поэтому один из важных моментов – изменить общественное мнение и гражданскую позицию каждого в том, чтобы мы тщательно относились не только к своему здоровью, но и к здоровью других.
– В учреждениях профессионального образования для этого проводится много разнообразных мероприятий, в большинстве случаев интерактивной формы, например дискуссия, игра, тренинг, – поделился Юрий Емельяненко. – В меньшей степени мы ориентируемся на использование лекционных форм – как показывает практика, при такой организации работы достаточно низкий уровень активности самих учащихся, менее эффективно происходит усвоение норм, правил, знаний и информации, которую мы транслируем.
По словам специалиста, реализация различных проектов позволяет активно участвовать самим учащимся. Для этого есть разнообразные возможности. Практически во всех учреждениях профессионального образования созданы молодежные отряды охраны правопорядка, которые следят за правилами внутреннего распорядка и соблюдением норм, которые необходимо выполнять. Они проводят системную профилактическую и разъяснительную работу. В некоторых случаях это может быть не так компетентно, ярко и образно, как это звучит от лица медика, но объяснения от равного по возрасту и социальному статусу способствуют более эффективному усвоению норм.
По наблюдениям заместителя главного врача по амбулаторному разделу работы Городского клинического наркологического диспансера Минска Жанны Истоминой, в обществе к табакокурению относятся как к вредной привычке. Но если смотреть с точки зрения медицины, то это не привычка, а заболевание, связанное с состоянием зависимости от табачных изделий.
– В Государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы был пункт об открытии кабинетов по лечению табачной зависимости во всех наркологических диспенсерах страны – он выполнен во всех регионах, – заявила Жанна Истомина. – А недавно Беларусь накрыло такое явление, как снюсы. Это бездымный табачный продукт, который выпускается в разных формах и применяется как жевательный табак. Мы не стали ждать запросов и стали объяснять родителям, что это такое и в чем их опасность.
Если родители узнали, что их ребенок курит, не нужно паниковать. В данном случае Жанна Истомина советует обратиться в наркологический диспансер к врачу-специалисту. Последний поговорит с ребенком и определит, в каком виде помощи он нуждается. На раннем этапе это работа с психологами и психотерапевтами, которые могут оказать помощь как ребенку, так и родителям в плане модели поведения с ребенком. Если зависимость зашла далеко, будет назначено лечение. Замглавврача успокоила родителей, которые боятся постановки ребенка на учет: в нашей стране существует вариант анонимного обращения.
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