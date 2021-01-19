Вариант COVID-19, возникший в ЮАР, оказался заразнее обычного. Об этом заявил главный эпидемиолог страны, специалист по инфекционным заболеваниям Салим Абдула Карим, пишет РИА Новости.
Фото носит иллюстративный характер
Специалист рассказал, что степень заразности нового штамма под названием 501.V2 примерно на 50% выше, если сравнивать с предыдущими мутациями вируса. Согласно результатам исследований, южноафриканский вариант инфекции легче проникает в клетки и прочнее закрепляется в них.
Кроме того, ученые выяснили, что антитела к ставшим уже обычными версиям коронавируса слабее воздействуют на 501.V2. Однако Карим уверяет, что пока что доказательств более серьезной патогенности штамма нет.
Как уточняет Reuters, новый южноафриканский вариант COVID-19 исследователи обнаружили в конце 2020-го. Ему приписывают ключевую роль в возникновении в ЮАР второй волны заболеваемости коронавирусом.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
479
Разница в 50%. Ученые проанализировали степень заразности южноафриканского штамма коронавируса
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter