Разбросали саморезы у административного здания: двух минчанок обвиняют в покушении на хулиганство

Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о покушении на хулиганство, совершенное группой лиц. Об этом пишет СК.
– В ходе изучения содержимого их мобильных телефонов обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что минчанки ранее неоднократно участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме этого, в ходе следствия установлено, что обвиняемые причастны к аналогичному преступлению, произошедшему на территории столицы 13 декабря, – пояснила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.
Женщинам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 339 (покушение на хулиганство, совершенное группой лиц) УК Беларуси. К одной из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ко второй – домашний арест.
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