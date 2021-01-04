Разбросали саморезы у административного здания: двух минчанок обвиняют в покушении на хулиганство

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По данным следствия, 27 декабря две 40-летние жительницы столицы разбросали саморезы возле ворот административного здания во Фрунзенском районе столицы. Они планировали повредить выезжающие автомобили., – пояснилаЖенщинам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 339 (покушение на хулиганство, совершенное группой лиц) УК Беларуси. К одной из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, ко второй – домашний арест.