Районный «Парк славы» создают под Могилевом

Концепцию парка предложил руководитель Могилевского района Олег Чикида, рассказалаТрудиться над созданием «Аллеи лидеров» доверят бывшим председателям райисполкома. К созданию «Уездной» приложат руку председатели сельсоветов, а «Аллею дружбы» высадят почетные гости Могилевского района. «Аллея руководителей» будет чествовать лучшие организации и предприятия, «Аллею чести и долга» создадут люди в погонах.Также в будущем парке появятся «Школьная аллея», «Аллея культуры, спорта и здоровья», «Аллея успеха». Создавать последнюю будут представители частного бизнеса.Поэтапная высадка деревьев продолжится до 9 мая. Но и после основной посадки парк будет постоянно развиваться. В перспективе здесь появятся скамейки, освещение, малые архитектурные формы, тематические площадки, фонтаны, мостики.К концу 2021 года будет установлен небольшой павильон с фотографиями и сенсорным экраном, содержащим разделы информации об истории развития района и о людях, что высаживали деревья в парке.Фото носят иллюстративный характер