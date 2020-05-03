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Районный «Парк славы» создают под Могилевом

«Парк славы Могилевского района» заложили в значимом для всего региона месте – неподалеку от мемориального комплекса «Буйничское поле». Конкурс на лучшее название среди местных жителей провели накануне, и этот вариант был одобрен единодушно.


Концепцию парка предложил руководитель Могилевского района Олег Чикида, рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Олеся Купцова:

- Зеленую территорию разобьют на тематические сектора и аллеи. Венчать парк будет «Аллея славы», состоящая из дубов – символов стойкости и мужественности. Она будет высажена в честь Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Героев Социалистического Труда. А «Историческая аллея» - в честь известных уроженцев могилевской земли.

Трудиться над созданием «Аллеи лидеров» доверят бывшим председателям райисполкома. К созданию «Уездной» приложат руку председатели сельсоветов, а «Аллею дружбы» высадят почетные гости Могилевского района. «Аллея руководителей» будет чествовать лучшие организации и предприятия, «Аллею чести и долга» создадут люди в погонах.

Также в будущем парке появятся «Школьная аллея», «Аллея культуры, спорта и здоровья», «Аллея успеха». Создавать последнюю будут представители частного бизнеса.



Поэтапная высадка деревьев продолжится до 9 мая. Но и после основной посадки парк будет постоянно развиваться. В перспективе здесь появятся скамейки, освещение, малые архитектурные формы, тематические площадки, фонтаны, мостики.

К концу 2021 года будет установлен небольшой павильон с фотографиями и сенсорным экраном, содержащим разделы информации об истории развития района и о людях, что высаживали деревья в парке.

Фото носят иллюстративный характер
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Фото: Любовь СОЛОВЬЕВА
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