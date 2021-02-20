Предприниматель априори должен быть личностью более многогранной, чем наемный работник. Но когда дело доходит до каких-то оценочных категорий, то бизнес (или приличная его часть) мечтает, чтобы его полезность, значимость и патриотизм оценивали по обывательским меркам. Работал, платил налоги, старался не нарушать закон и даже улицу переходил только на зеленый свет… Все, хороший парень. Разве что побогаче всех остальных. Но состоятельность — не грех. Полностью с этим согласен. Однако успешный предприниматель далеко не всегда эффективный. Точнее, чаще неэффективный. С точки зрения страны и общества. И когда деловые союзы говорят о социальной ответственности и значимости предпринимательства, очень хочется спросить: по каким критериям будем оценивать? И вот парадокс: тот же коммерческий сектор утверждает: слабо экономика развивается, не столь уж динамично. Госсектор тянет назад. Вот если бы развивали спасительный малый бизнес... И поверил бы. С 2010 года его доля в ВВП выросла в полтора раза. Но почувствовала ли этот успех страна?









На Всебелорусском народном собрании председатель бизнес-союза имени Кунявского Жанна Тарасевич, в принципе, говорила правильные вещи. И про созданные бизнесом новые рабочие места, и про долю частного сектора в макроэкономических показателях, и о необходимости поддержки частной инициативы, равных условиях… И ответ Президента тоже был правильный. Ведь в промышленности доля малого и микробизнеса меньше 20 процентов, а в оптовой торговле — около 75 процентов. Новые рабочие места — прекрасно. Но сколько из них высокотехнологичных и высокооплачиваемых? Частный сектор достиг почти половины в экономике, а разве в такой же пропорции он платит налоги? Нет, донорами казны и ФСЗН остаются государственные предприятия. А все ли пользуются преференциями микрокомпаний для развития, инвестиций, роста или грамотного и относительно законного ухода от налогов?Противоречия нет. Просто Жанна Тарасевич говорила про одну часть бизнеса, а Президент имел в виду его другую часть. Хотя на словах все предприниматели социально ответственные и патриоты. Скажем, те же аптеки и поставщики лекарств дают возможность людям лечиться. В какой-то степени жизни спасают. Не поспоришь. Но по какой цене эти лекарства продают? С какой рентабельностью? Раскройте карты, господа. Бизнес не равно благотворительности. Но есть некий приемлемый, моральный предел нормы прибыли. Особенно в сферах, связанных со здоровьем. Богатеть можно, наживаться позорно!Во время судебных слушаний одного из «дела медиков» резанула фраза предпринимателя-подозреваемого, директора фирмы — поставщика медицинского оборудования. Сложного и дорогого. Грубо выражаясь, вся работа — ввезти в страну несколько «железяк», поставить в больницы и получить оплату. Не бог весть каких компетенций требует такая деятельность. А как заявил руководитель такого «инновационного» предприятия, у него официальный, белый, доход около 300 000 долларов в год! Поэтому имел он возможность якобы подарить знакомому по работе (и должностному лицу по совместительству) тысячу долларов на день рождения! Только мне показалось, что для купи-продай слишком крутой доход. Причем в узкой сфере: там ни маркетинга, ни особой конкуренции нет. Это не на потребительском рынке какие-нибудь шампунь или леденец пристроить, когда подобным товаром все полки завалены!А может, так и надо? И многие ли с этим согласятся? Даже если большие деньги приходят законно. Ведь есть еще и совесть. И это касается многого: и уровня заработной платы в некоторых частных предприятиях, и других вопросов. Да, у государства своя правда. У деловых людей могут быть другие взгляды на вещи.У общества — иные. Впрочем, государство свои приоритеты расставило. Как мне кажется, бизнес тоже мог бы (и, наверное, должен) определить для себя кодекс чести, свою миссию, место — в обществе, экономике, других сферах жизни. Публично. Слишком часто слышим, что предприниматели хотят от государства. А что могут дать? И если прибыль пошла, то какой частью (не всей) будет этично поделиться с сотрудниками, на социалку потратить. Или вложить в проекты, которые будут работать на те же инновации, повышение компетенций. Словом, на приоритеты, вполне четко обозначенные в макроэкономической программе. Уже давно мечтаю увидеть такой документ. Что-то наподобие «Хартии добросовестного предпринимателя». Пока эти люди слишком разные, а поэтому — инкогнито. И кто его знает, как к ним относиться в целом, когда непонятно, к чему они стремятся.К сожалению, предприниматели пока на этот вопрос не ответили. Чаще критикуют место, которое им отводит государство. Так выскажите, наконец, свою консолидированную позицию. Возможно, она намного лучше, чем кажется!