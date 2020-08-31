Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Верховного Суда Валентин Сукало после встречи с Президентом. По словам председателя Верховного Суда, адаптированная информационная система позволяет обмениваться информацией с коллегами из Министерства внутренних дел и других ведомств без бумажных носителей. В изоляторах, местах лишения свободы также есть возможность для рассмотрения апелляционных жалоб без конвоирования обвиняемых в залы суда.
– Использование видеосвязи очень ускоряет, удешевляет правосудие, облегчает работу и нашу, и сотрудников правоохранительных органов, – отметил Валентин Сукало.
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Рассмотреть жалобу в суде можно будет без конвоирования обвиняемого
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ