Раскрыта неожиданная польза перца чили для желудка

Перец чили снижает риск развития язвы желудка. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Казалось бы, как жгучий перец может снижать [риск развития язвы желудка]? На самом деле даже в доказательной медицине пишут, что молоко не помогает, а вот перец чили наоборот. Он как бы тренирует слизистую. Несмотря на то, что язва желудка – инфекционная болезнь, вызываемая хеликобактер пилори, но тем не менее эрозия образуется реже [при употреблении жгучего перца], – обратил внимание Александр Мясников.
Ранее врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" предупреждал, что язву желудка может вызвать прием обезболивающих препаратов.
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