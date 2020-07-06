Раскрыт способ похудения с помощью сала

Специалист отметила, что многие считают сало несовместимым с диетами, так как в этом продукте почти 100-процентное содержание жира. Но для полноценного функционирования организма ему необходимы также жиры, поэтому похудеть можно, употребляя и жирную еду.Врач рекомендовала худеющим делать бутерброд из цельнозернового хлеба с овощами и салом. По ее словам, такое блюдо хорошо утолит голод. А после него не будет желания съесть что-то высококалорийное вроде углеводов и сладостей. "В этом отношении сало — это замечательно", — уверена диетолог.Как подчеркнула Елена Соломатина, сало — высококалорийный продукт, поэтому его нельзя есть слишком много, пытаясь утолить голод. Так, максимальная суточная норма продукта не должна превышать 30 граммов. По словам диетолога, в этой порции биологически активных веществ гораздо больше, чем в сливочном масле.Людям, склонным к полноте, и тем, у кого уже повышен уровень холестерина, рекомендуется есть не более 10 граммов в день, предупреждает врач и советует разделять порцию на несколько приемов пищи.