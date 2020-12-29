Все имеющиеся ресурсы, в том числе интеллектуальные, мы должны использовать для решения возникающих в силу различных внешних обстоятельств проблем. Такое мнение высказал журналистам бывший сенатор, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики шестого созыва Сергей Рахманов перед первым заседанием совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва, которое проходит сегодня в Минске.
Сергей Рахманов отметил существенную значимость созданного совета:
– Нам надо вовлекать в орбиту нашей политической и экономической жизни людей, которые имеют тот или иной опыт, надо усиливать аналитическую составляющую, вырабатывать рекомендации. Ситуация в мире очень сложная, она, безусловно, задевает и Беларусь. И мы должны все ресурсы, которые у нас есть, в том числе интеллектуальные, использовать для решения возникающих проблем.
И это не только проблемы пандемии, но и глобальный кризис в целом, убежден бывший сенатор:
– Пересматриваются ценности, большие сложности с либерализмом. А поскольку мы открытая страна с открытой экономикой, нас это непосредственно задевает – и нам нужно действовать так, чтобы максимально использовать имеющиеся ресурсы во благо страны, во благо наших людей. Предстоит сложный период, и неизвестно, когда он закончится. Но потенциал у нас есть, надо лишь все самое лучшее поднять на поверхность.
Совет старейшин при Президиуме Совета Республики был создан 3 ноября 2020 года. В ходе сегодняшнего его первого заседания планируется избрание председателя совета, обсуждение актуальных вопросов социально-экономического, общественно-политического и законодательного развития страны.
Фото: БЕЛТА
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Рахманов: надо вовлекать в орбиту жизни опытных людей
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