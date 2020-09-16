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  2. Ради хайпа готов на все. Очередной фейк про пытки в милиции

Ради хайпа готов на все. Очередной фейк про пытки в милиции

На одном из Telegram-каналов появилась «сенсация» о незаконных действиях сотрудников Центрального РУВД Минска. «Жертва» – студент БГУИР Михаил К., проинформировала официальный представитель Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова.

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Как написали интернет-источники, во время суда за участие в несанкционированной акции молодой человек заявил, что сотрудники милиции его избили до потери сознания за отказ отдавать им свой телефон. 

«На самом деле было так. Молодого человека задержали на проспекте Победителей за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Для  разбирательства парня отвезли в Центральное РУВД Минска. Как понятно из видео, физическая сила в отношении него не применялась. Парень просто решил хайпануть на топовой сейчас теме. В ролике видно, что молодой человек находится в полном здравии и до «потери сознания» еще далеко. А вот потеря совести – налицо!» – прокомментировала Ольга Чемоданова.

Видео: МВД
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