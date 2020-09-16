Ради хайпа готов на все. Очередной фейк про пытки в милиции

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Как написали интернет-источники, во время суда за участие в несанкционированной акции молодой человек заявил, что сотрудники милиции его избили до потери сознания за отказ отдавать им свой телефон.– прокомментировала Ольга Чемоданова.Видео: МВД