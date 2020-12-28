Социально-педагогический центр Заводского района Минска в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» посетил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.
– Важно и приятно участвовать в таких мероприятиях, поддерживать детей, дарить им улыбку, тепло, и, конечно же, приходить с подарками. Потому что Новый год – это всегда особое состояние, особое настроение. Хотелось бы, чтобы 2020 год в этом отношении не отличался от других лет, – отметил Сергей Рачков. – Дети заслуживают, чтобы они ощущали заботу, счастье. У нас особенное, трепетное отношение к детям. Оно, наверное, заложено в нашем генофонде, ведь наша страна пережила очень много лихолетий.
Он сказал, что Правительство, депутатский, парламентский корпус всегда уделяли внимание детям. Важно, чтобы ничто – никакие дискуссии, никакие дебаты, непонятное настроение – не помешало поддерживать детей.
– В прошлом году мы были рады обустроить столовую в приюте. В этом году у приюта есть потребность в компьютерах, современной технике. Эти дети должны чувствовать, что они ничем не отличаются от других детей, – подчеркнул Сергей Рачков.
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Рачков: у нас особенное, трепетное отношение к детям
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК