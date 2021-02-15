Резолюция Европарламента по БелАЭС в очередной раз продемонстрировала полное нежелание евродепутатов объективно оценить международный проект по строительству атомной электростанции в Беларуси. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, пишет БЕЛТА.
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Рачков сказал, что евродепутаты «не дожидаясь выводов команды европейских регуляторов о принимаемых на станции мерах безопасности, позволили себе включить в резолюцию заведомо недостоверную информацию, подменив этим компетентное мнение профильных международных и европейских учреждений – МАГАТЭ и Европейской группы регуляторов ядерной безопасности, наделив себя без всяких на то оснований правом судить о глубоко технических аспектах в этой специфической сфере».
По мнению Рачкова, Европарламент, преднамеренно политизируя вопрос о строительстве БелАЭС, не видит главного – Беларусь своими последовательными действиями демонстрирует приверженность политике открытого и профессионального диалога со всеми заинтересованными странами и профильными организациями для обеспечения глобальной ядерной безопасности в целом и устойчивой эксплуатации БелАЭС в частности.
Сенатор выразил уверенность, что развитие атомной энергетики в нашей стране «внесет значительный вклад в сокращение выбросов парниковых газов и, соответственно, в реализацию Парижского соглашения».
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Рачков: резолюция Европарламента по БелАЭС – нежелание объективно оценить этот международный проект
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ