Рачков: резолюция Европарламента по БелАЭС – нежелание объективно оценить этот международный проект

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Рачков сказал, что евродепутатыПо мнению Рачкова, Европарламент, преднамеренно политизируя вопрос о строительстве БелАЭС, не видит главного – Беларусь своими последовательными действиями демонстрирует приверженность политике открытого и профессионального диалога со всеми заинтересованными странами и профильными организациями для обеспечения глобальной ядерной безопасности в целом и устойчивой эксплуатации БелАЭС в частности.Сенатор выразил уверенность, что развитие атомной энергетики в нашей стране