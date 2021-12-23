Рачков: Беларусь и Россия не будут мириться с ложью Запада о ситуации с беженцами на границе

– сказал парламентарий.Сергей Рачков подчеркнул: белорусская и российская стороны активно сотрудничают и в противодействии санкционному давлению со стороны Запада.– указал он.Парламентарий констатировал, что современная международная ситуация требует объединения усилий.– полагает он.Сегодня на заседании союзные парламентарии приняли проект бюджета Союзного государства на 2022 год, внесли изменения в бюджет СГ на текущий год. Была изменена структура Парламентского собрания: количество его постоянных комиссий увеличено с 8 до 12. Кроме того, союзные парламентарии утвердили план работы Парламентского собрания и план его международной деятельности на 2022 год.Первое заседание сессии прошло в Минске 2 декабря. На нем Вячеслав Володин был переизбран главой Парламентского собрания, были подтверждены и полномочия российской депутации. Также было принято заявление в связи с ситуацией на белорусско-польской границе. В нем союзные парламентарии призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Евросоюза принять меры по разрешению кризиса.