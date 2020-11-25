Работу медиков-студентов в 34-й поликлинике Минска проверили народный врач Беларуси Игорь Карпов и ректор БГМУ Сергей Рубникович

Игорь Карпов похвалил ребят, что подключились к спасению. Касательно материального поощрения, это всегда приятно и хорошо:– обратился к студентам Игорь Александрович.– шестикурсница факультета «Лечебное дело», проходит субординатуру по акушерству и гинекологии. Устроилась неделю назад в 34-ю поликлинику помощником врача, и задачи у нее не из легких. Вместе со специальной бригадой посещает очаги заражения и контакты первого уровня. Берет мазки, мерит пациентам температуру, давление, сатурацию, заполняет документацию. Говорит, когда в университете было собрание и профессорско-преподавательский состав попросил о помощи, не раздумывала ни минуты. Это первая подработка, заключен трудовой договор. Родом Яна из Калинковичей, и родители гордятся, что их дочь – на передовой!Гомельчанин– четверокурсник лечебного факультета, дальнейшую специализацию не выбрал, но подработка в 34-й поликлинике для парня интересный опыт, который вряд ли можно почерпнуть в университете:Некоторые ребята здесь проходят производственную практику, как, к примеру,, студентка 4-го курса лечебного факультета. Она не хочет в такое напряженное время отсиживаться дома. Присутствие в горячих точках помогает понять, как пациенты себя ведут в стрессовой ситуации, а также научиться собирать анамнез.– поделился Сергей Рубникович.