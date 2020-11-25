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  2. Работу медиков-студентов в 34-й поликлинике Минска проверили народный врач Беларуси Игорь Карпов и ректор БГМУ Сергей Рубникович

Работу медиков-студентов в 34-й поликлинике Минска проверили народный врач Беларуси Игорь Карпов и ректор БГМУ Сергей Рубникович

Более 1100 студентов БГМУ встали на передовую в борьбе с коронавирусной инфекцией. В основном это ребята 4–6-х курсов, помогают старшим коллегам в амбулаторно-поликлиническом звене, стационарах, больницах скорой помощи, некоторые – на волонтерской основе, а многие оформлены по трудовому договору и получат гарантированную заработную плату. Работу новоиспеченных медиков в 34-й поликлинике Минска проверили народный врач Беларуси, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней медуниверситета Игорь Карпов и ректор БГМУ Сергей Рубникович.


Игорь Карпов похвалил ребят, что подключились к спасению. Касательно материального поощрения, это всегда приятно и хорошо:

– Но настоящий энтузиазм измеряется не деньгами. Некоторые просто хотят заниматься волонтерской деятельностью, и здесь важна поддержка администрации, чтобы они понимали и давали возможность. И конечно, практика, полученная в это время, ощущение своей необходимости, заимствование опыта от старших коллег останутся с вами на всю жизнь, – обратился к студентам Игорь Александрович.

Яна Лещинская – шестикурсница факультета «Лечебное дело», проходит субординатуру по акушерству и гинекологии. Устроилась неделю назад в 34-ю поликлинику помощником врача, и задачи у нее не из легких. Вместе со специальной бригадой посещает очаги заражения и контакты первого уровня. Берет мазки, мерит пациентам температуру, давление, сатурацию, заполняет документацию. Говорит, когда в университете было собрание и профессорско-преподавательский состав попросил о помощи, не раздумывала ни минуты. Это первая подработка, заключен трудовой договор. Родом Яна из Калинковичей, и родители гордятся, что их дочь – на передовой!


Гомельчанин Максим Супиченко – четверокурсник лечебного факультета, дальнейшую специализацию не выбрал, но подработка в 34-й поликлинике для парня интересный опыт, который вряд ли можно почерпнуть в университете:

– Занят в колл-центре, обзваниваю пациентов с положительным результатом на COVID-19, узнаю жалобы, собираю анамнез, текущее состояние, данные заношу в специальный чек-лист и передаю врачам. Родители мое желание трудиться на передовой одобрили, тем более мама  – медсестра. Однокурсники тоже проявили желание, многие задолго работали в стационарах.


Некоторые ребята здесь проходят производственную практику, как, к примеру, Елена Врублевская, студентка 4-го курса лечебного факультета. Она не хочет в такое напряженное время отсиживаться дома. Присутствие в горячих точках помогает понять, как пациенты себя ведут в стрессовой ситуации, а также научиться собирать анамнез.

– По той причине, что многие наши студенты занимаются волонтерством и работой, они учатся дистанционно по упрощенной форме, проходят теорию, а в конце рабочего дня отвечают на тесты. При сдаче экзаменов, распределении, получении специализации будут учитываться старания этих ребят в непростое для всех нас время. Помимо того, что они получают знания, они помогают системе здравоохранения, – поделился Сергей Рубникович.
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Фото: Елена БАСИКИРСКАЯ
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