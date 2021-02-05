Обильный снегопад обрушился на Беларусь 4 февраля - максимальная высота снежного покрова была зафиксирована в Гродно - 47 см, в Столбцах - 22 см, сообщает МЧС.
В период с 6:00 4 февраля до 6:00 5 февраля спасатели вместе с другими специализированными службами помогали ликвидировать последствия непогоды.
За минувшие сутки работники МЧС помогли выбраться из снежного заноса 61 автолюбителю.
Спасатели помогали убирать и упавшие деревья. За указанный период было распилено и убрано пять деревьев: одно в Минской области, четыре - в Могилевской.
Пострадавших нет. В результате нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения из-за временных отключений электроэнергии в некоторых районах страны также нет пострадавших.
Фото: БЕЛТА
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Работники МЧС за минувшие сутки помогли выбраться из снежного заноса 61 водителю
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