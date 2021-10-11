SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.47
EUR: 2.86
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Работала продавцом обуви: продюсер рассказал, кем была певица Клава Кока до того, как стала популярной

Работала продавцом обуви: продюсер рассказал, кем была певица Клава Кока до того, как стала популярной

О прошлом популярной российский исполнительницы Клавы Кока рассказал музыкальный продюсер и гендиректор музыкального лейбла BlackStar Пашу (Павел Курьянов) во время интервью Динаре Сатжан.  


– С какими-то артистами мы можем быть и несколько лет в минусе. Например, с Клавой Кокой мы были в такой ситуации три года. Мы долго не могли найти для нее музыкальное направление. Но потом за короткий промежуток времени нам удалось все это создать, теперь мы зарабатываем достаточно хорошо. 6 лет назад Клава была продавцом в магазине обуви в Екатеринбурге. А сегодня она суперзвезда. Такие примеры есть, я этому искренне рад, – рассказал Пашу.  

Фото: instagram.com/klavacoca
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы