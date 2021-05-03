В столице на пересечении пр.Независимости и ул.Козлова светофоры вновь работают. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно информации, опубликованной ранее, на названном участке не работало светофорное регулирование. Устранением причин неисправности занимались сотрудники КУП "СМЭП Мингорисполкома".
Фото: pixabay.com
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Работа светофоров в Минске на пересечении пр.Независимости и ул.Козлова восстановлена
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