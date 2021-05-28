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Рабочая встреча в интересах безопасности

Насыщенная рабочая неделя делегаций министерств внутренних дел России, Азербайджана и Казахстана завершилась сегодня экскурсией по Дворцу Независимости Беларуси.


В пресс-службе МВД рассказали, что гости из дружественных государств на протяжении недели приняли участие в различных рабочих встречах. Кроме того, смогли ближе узнать нашу страну. Представители силовых ведомств посетили мемориальный комплекс «Хатынь», ознакомились с организацией охраны на промышленных гигантах «БелАЗ», «БЕЛДЖИ», побывали во Дворце Независимости.

– Мы приехали в Беларусь для обмена опытом, – говорит заместитель министра внутренних дел Казахстана генерал-майор полиции Алексей Калайчиди. – Страна достигла успехов в различных сферах своей жизнедеятельности. Особенно приятно видеть то, как здесь относятся к сохранению исторической памяти. Без уроков прошлого невозможны успехи в будущем. Где бы мы ни были, везде видели доброжелательность, любовь белорусов к своей земле, родине, стремление сделать ее лучше. Везде люди знают, что они делают и ради чего. Понимают, что от каждого человека зависит будущее страны.




Программа визита в Беларусь также предусматривала встречи с руководством МВД. Обсуждалось совершенствование сотрудничества, к примеру, по вопросам подготовки кадров и идеологической работы между соответствующими подразделениями ведомств. Члены делегаций также приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ и интернете деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД Беларуси, а также в круглом столе Департамента охраны. Гости ознакомились с организацией образовательного процесса и учебно-материальной базой Специализированного лицея, Академии и Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов МВД.




Фото пресс-службы МВД
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