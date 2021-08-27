Пятеро военных погибли после взрывов на складе боеприпасов в Казахстане

По словам Ермекбаева, пятеро военнослужащих погибли при ликвидации последствий взрыва.Напомним, вечером 26 августа в Жамбылской области возник пожар на складе инженерных боеприпасов в воинской части. Произошло не менее шести взрывов. По данным областной администрации, в больницы поступили 66 пострадавших. Минобороны сообщало о 12 пострадавших военнослужащих. Утром 27 августа в больницах оставались 28 человек, из них шесть в тяжелом состоянии.Возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих. Жители окрестных сел эвакуированы.По состоянию на сегодняшнее утро пожар продолжается.