Пятерка лучших: в Могилеве подвели итоги республиканского конкурса студенческих семей

, – уточняетК слову, Ольга Владимировна со своим супругом знакома не со студенческой, а еще со школьной скамьи. Они много лет вместе и – счастливы., – подчеркнула перед церемонией торжественного награждения победителейПо итогам всех соревнований места распределились следующим образом: третье разделили между собой семья Ивана и Каролины Пугач из Гродненского государственного университета имени Я. Купалы и Олег и Мария Свавицкие из Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского.На втором расположились Илья Трапенок и Дарья Старовойт-Трапенок из Гродненского медуниверситета и их «коллеги» – студенты Гомельского медуниверситета Владислав и Виктория Мартусевич.Победителями названы студенты Горецкой БГСХА Илья и Яна Матвеевы. Молодые супруги, кстати, не из Могилевской области. Яна сюда приехала поступать из Брестской области, Илья – из Витебской. Теперь говорят, что их вела судьба. А свадьбу они сыграли меньше года назад.К слову, подарки от спонсоров – посуду, продуктовые наборы – получили все финалисты республиканского конкурса. И напоследок, сделав общее фото на память, дружно признались: «Мы счастливы!»Фото: Мариам ТАБАГАРИ