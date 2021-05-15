Пятерка лучших: в Могилеве подвели итоги республиканского конкурса студенческих семей

Финал III республиканского конкурса студенческих семей «Счастливы вместе» сегодня прошел в Могилеве. За право называться лучшей два дня соревновались девять семей не только из разных уголков Беларуси, но и – впервые – из России. Молодые пары готовили праздничный ужин, сервировали стол, вместе тратили деньги в состязании «Копейка в копейку», своими руками мастерили ключницы – символы семьи.
– Наш конкурс молодой, но уже востребованный. С каждым годом география его расширяется, желающих принять участие становится все больше. Вообще-то, в финале должно было быть 10 семей, одна заболела, потому не приехала, – уточняет член жюри, проректор по воспитательной работе Могилевского государственного университета продовольствия Ольга Мацикова. – Мы, организаторы, со своей стороны делаем все, чтобы заинтересовать молодежь. В этом году, например, впервые в парке Подниколье провели увлекательную квест-игру, развернули интерактивные площадки, было множество состязаний на находчивость, смекалку, на то, насколько хорошо молодые пары знают друг друга. Впервые организовали пикник: наши студенты готовили и угощали всех участников вкуснейшими блюдами… Если раньше мы агитировали молодые семейные пары из разных вузов принимать участие в конкурсе, то сейчас желающие сами нам звонят, пишут. Интересный момент, капитан студенческой команды КВН МГУП Владислав Сичков год назад создал семью и уже тогда решил, что они с женой в этом году постараются быть в финале нынешнего конкурса. Не смогли они в нем участвовать лишь потому, что только что стали родителями. Но говорят: на следующий год их присутствие обязательно – вместе с первенцем. Еще один наш студент, ведущий нынешнего мероприятия Андрей Никифоров, женился совсем недавно и тоже уже заявил о намерении быть в числе следующих конкурсантов. Безусловно, это радует. Студенческих семей в Беларуси всего 300. И одна из целей нашего проекта – формирование у молодежи позитивного отношения к традиционным семейным ценностям, к ответственному родительству.
К слову, Ольга Владимировна со своим супругом знакома не со студенческой, а еще со школьной скамьи. Они много лет вместе и – счастливы.
– Финал конкурса приурочен к Международному дню семьи, который отмечается сегодня, 15 мая. По данным социологических опросов, семья – одна из самых главных ценностей для 98% белорусов, – подчеркнула перед церемонией торжественного награждения победителей заместитель начальника управления по делам молодежи Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь Татьяна Минченко. – Поддержке молодых семей в нашей стране уделяется большое внимание. И конкурс, родившийся в Могилеве, тому подтверждение. Очень приятно видеть столько творческих, целеустремленных, талантливых ребят. Они любят и любимы, учатся, многие уже работают. В этот праздничный день хочется пожелать, чтобы с годами их чувства становились только сильнее, чтобы они ценили и берегли близких людей, чтобы в их семьях рождались дети.
По итогам всех соревнований места распределились следующим образом: третье разделили между собой семья Ивана и Каролины Пугач из Гродненского государственного университета имени Я. Купалы и Олег и Мария Свавицкие из Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского.
На втором расположились Илья Трапенок и Дарья Старовойт-Трапенок из Гродненского медуниверситета и их «коллеги» – студенты Гомельского медуниверситета Владислав и Виктория Мартусевич.
Победителями названы студенты Горецкой БГСХА Илья и Яна Матвеевы. Молодые супруги, кстати, не из Могилевской области. Яна сюда приехала поступать из Брестской области, Илья – из Витебской. Теперь говорят, что их вела судьба. А свадьбу они сыграли меньше года назад.
К слову, подарки от спонсоров – посуду, продуктовые наборы – получили все финалисты республиканского конкурса. И напоследок, сделав общее фото на память, дружно признались: «Мы счастливы!»
Фото: Мариам ТАБАГАРИ
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Пятерка лучших: в Могилеве подвели итоги республиканского конкурса студенческих семей
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