Пять человек стали жертвами обрушения 21-этажного здания в Нигерии

Несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. Спасатели и местные жители работали всю ночь при свете фонарей, разбирая завалы из бетонных обломков и скрученной арматуры. Они нашли семерых выживших.Напомним, что 1 ноября в фешенебельном районе Лагоса обрушилось 21-этажное здание, находившееся в фазе строительства. Точное число работавших на стройке в момент инцидента пока не называется.Строитель Эрик Тетех сообщил Associated Press, что его команда ждала прибытия на стройку экскаватора, когда здание рухнуло.– отметил он.Согласно некоторым данным, рухнувшее здание на несколько этажей превышало запланированную высоту. Местные власти ведут расследование причин происшествия.