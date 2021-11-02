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Пять человек стали жертвами обрушения 21-этажного здания в Нигерии

Пять человек погибли в результате обрушения 21-этажного здания в районе Икойе крупнейшего города Нигерии Лагоса, передает BBC.


Несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. Спасатели и местные жители работали всю ночь при свете фонарей, разбирая завалы из бетонных обломков и скрученной арматуры. Они нашли семерых выживших.

Напомним, что 1 ноября в фешенебельном районе Лагоса обрушилось 21-этажное здание, находившееся в фазе строительства. Точное число работавших на стройке в момент инцидента пока не называется.

Строитель Эрик Тетех сообщил Associated Press, что его команда ждала прибытия на стройку экскаватора, когда здание рухнуло.

– Мы с братом спаслись, но там осталось еще много людей, больше 100, – отметил он.

Согласно некоторым данным, рухнувшее здание на несколько этажей превышало запланированную высоту. Местные власти ведут расследование причин происшествия.
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Фото: РЕЙТЕР
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