Глубокой ночью в районный отдел милиции позвонил горожанин: неизвестный громит припаркованные на стоянке легковушки: ломает зеркала, бьет стекла. На место происшествия незамедлительно отбыла группа задержания Департамента охраны.
Злоумышленник успел уйти, однако оставил на снегу четкие следы. Они и привели к дому мужчины.
36-летний речичанин оказался изрядно пьян. Объяснить, чем его достали чужие автомобили, он не смог. Неконтролируемый гнев можно объяснить только большой дозой алкоголя, которую дебошир принял в компании друзей.
– После осмотра места происшествия было выяснено, что пострадали восемь автомобилей известных марок, среди них совсем новые Renault Kaptur и Nissan Terrano. Досталось и кроссоверу Mercedes ML-320, – уточнили в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганство. Речичанин, как оказалось, постоянно работает в России, домой приехал на новогодние праздники. Теперь дома придется задержаться.
Фото УВД Гомельского облисполкома
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Пьяный речичанин по дороге домой повредил восемь иномарок
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