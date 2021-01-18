Пьяный речичанин по дороге домой повредил восемь иномарок

Злоумышленник успел уйти, однако оставил на снегу четкие следы. Они и привели к дому мужчины.36-летний речичанин оказался изрядно пьян. Объяснить, чем его достали чужие автомобили, он не смог. Неконтролируемый гнев можно объяснить только большой дозой алкоголя, которую дебошир принял в компании друзей.– уточнили в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.Возбуждено уголовное дело по факту хулиганство. Речичанин, как оказалось, постоянно работает в России, домой приехал на новогодние праздники. Теперь дома придется задержаться.Фото УВД Гомельского облисполкома