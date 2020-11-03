Пьяный мужчина в Гродно повредил несколько милицейских авто

В отношении 37-летнего жителя облцентра возбуждено уголовно дело за хулиганство, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным следствия, ночью 3 ноября горожанин с помощью деревянной биты разбил пять автомобилей, находящихся на неохраняемой стоянке около здания Октябрьского РОВД Гродно. Его задержали в момент совершения преступления.
Мужчина рассказал, что тем вечером пил спиртное и читал новости. Кое-что из прочитанного ему не понравилось – отправился вымещать злобу, с собой прихватил биту.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по итогам расследования.
Фото СК
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