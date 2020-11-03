Пьяный мужчина в Гродно повредил несколько милицейских авто

По данным следствия, ночью 3 ноября горожанин с помощью деревянной биты разбил пять автомобилей, находящихся на неохраняемой стоянке около здания Октябрьского РОВД Гродно. Его задержали в момент совершения преступления.Мужчина рассказал, что тем вечером пил спиртное и читал новости. Кое-что из прочитанного ему не понравилось – отправился вымещать злобу, с собой прихватил биту.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по итогам расследования.Фото СК