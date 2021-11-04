Путин: в сфере нефти и газа у нас достигнут очень серьезный прогресс

Реализация отраслевых интеграционных программ позволит России и Беларуси создавать равные, унифицированные условия ведения бизнеса. Экономики двух стран начнут функционировать на основе общих, согласованных правил и норм, что откроет новые широкие перспективы для их поступательного развития и даст большой положительный эффект, который ощутят все без исключения. Об этом сегодня на заседании Высшего государственного Совета Союзного государства заявил Президент России Владимир Путин.



Напомнив, что, опираясь на волю наших граждан, наших стран к единению, Россия и Беларусь 25 лет назад начали работать над созданием политического и экономического интеграционного объединения – Союзного государства, Владимир Путин подчеркнул:



– За прошедшую четверть века мы вместе многое сделали для нашего общего экономического пространства. Экономики наших стран по-настоящему тесно переплетены и глубоко взаимосвязаны. Россия является главным деловым партнером Беларуси: на нашу страну приходится почти половина белорусского внешнеторгового оборота. Мы занимаем первое место по размеру прямых инвестиций в белорусскую экономику – это около 4 млрд долларов. В республике работают около 2,4 тыс. российских компаний. В свою очередь, Беларусь занимает первое место среди торговых партнеров нашей страны на пространстве СНГ и четвертое место в мире. Даже в условиях пандемии экономическое сотрудничество между нашими странами демонстрирует положительную динамику. В частности, по нашим данным, за январь – август текущего года двусторонняя торговля увеличилась почти на 36% – до 24 млрд долларов. А за девять месяцев, как сказал Президент Беларуси, уже 28 млрд. Активно развивается и многоплановое российско-белорусское отраслевое взаимодействие, промышленная кооперация.



Президент России заявил также, говоря о сфере нефти и газа:



– И в этой сфере у нас достигнут очень серьезный прогресс. Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа. Республика Беларусь сегодня получает газ от России в семь, восемь, а в отдельные моменты и в девять-десять раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках. И даже если говорить и сравнивать с поставками нашим потребителям по долгосрочным контрактам – и то в три-четыре раза они выше. Это касается граждан Беларуси, это касается домохозяйств, которые приобретают энергию по таким минимальным ценам. Это касается всей экономики Беларуси, всей ее промышленности. И создает конкурентные условия для функционирования и движения дальше.



По мнению Владимира Путина, реализация отраслевых интеграционных программ позволит России и Беларуси создавать равные, унифицированные условия ведения бизнеса.



– Экономики двух стран начнут функционировать на основе общих, согласованных правил и норм, что откроет новые широкие перспективы для их поступательного развития и даст большой положительный эффект, который ощутят все без исключения.