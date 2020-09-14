Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня в Сочи на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет БЕЛТА.
"Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве, ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь как нашего ближайшего союзника и, безусловно, как я уже вам говорил неоднократно в телефонных разговорах, выполним все взятые нами на себя обязательства", – заявил российский лидер.
Он отметил, что соответствующие обязательства были взяты странами обоюдно, и это произошло еще до его президентства. "Но это не имеет значения. Имеет значение то, что государство – Россия – взяло на себя определенные обязательства. И вне зависимости от того, кто находится у власти в данный момент времени, страна должна эти обязательства исполнять. Мы неоднократно заявляли, что мы так и будем поступать", – подчеркнул Владимир Путин.
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Путин: Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства
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Фото: Виталий ГИЛЬ