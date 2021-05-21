Путин разделил озабоченность Лукашенко по поводу ограничений на пересечение границ в пандемию

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Владимир Путин также в своем выступлении выделил совместный проект по созданию цифровой платформы «Путешествие без COVID-19»:Говоря об общем рынке и устранении ненужных барьеров, российский президент сделал акцент на том, что в этом направлении ведется последовательная работа. Он отметил:Также Владимир Путин обратил внимание на то, что ситуация с ценами на социально значимые продукты обостряется на фоне нестабильной мировой конъюнктуры.Владимир Путин резюмировал: