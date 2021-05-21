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Путин разделил озабоченность Лукашенко по поводу ограничений на пересечение границ в пандемию

Об этом Президент России Владимир Путин заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.

Фото: БЕЛТА

– Вполне естественно, что в наших дискуссиях ключевое, приоритетное место занимает тематика взаимодействия по борьбе с пандемией коронавируса, в преодолении ее социально-экономических последствий. Что касается России, то нам удалось достаточно быстро создать три собственные, весьма эффективные и безопасные вакцины от коронавируса. Скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса. Выпуск «Спутника V» успешно локализован и в Казахстане, и в Беларуси. Россия – единственная страна, кто передает технологии вакцины. Рассматривается теперь возможность развертывания таких производств в Армении и Кыргызстане. С учетом нынешних обстоятельств считаем важным уделить особое внимание сотрудничеству в области лекарственной безопасности. До конца года эксперты ЕврАзЭС должны подготовить план мероприятий по обеспечению наших стран стратегически значимыми лекарственными препаратами для лечения не только коронавируса, но и других опасных заболеваний. По сути, речь идет о том, чтобы уже в ближайшей перспективе организовать наличие эффективных и доступных лекарств в ЕврАзЭС в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей наших национальных систем здравоохранения.

Владимир Путин также в своем выступлении выделил совместный проект по созданию цифровой платформы «Путешествие без COVID-19»:

– Цель проекта – облегчение взаимных поездок граждан наших стран, существенное ускорение процедур пересечения государственной границы при соблюдении санитарных норм с учетом текущей эпидемиологической ситуации. Я разделяю озабоченность Александра Григорьевича, который говорил о сегодняшних ограничениях. Со своей стороны Россия стремится и будет стремиться максимально улучшить условия для прибывающих к нам на работу граждан зарубежных стран и, конечно, в первую очередь из государств – членов ЕврАзЭС. В ближайшее время нами будет запущена унифицированная система «Работа без границ» и соответствующее мобильное приложение, которые позволят в онлайн-режиме оформлять все документы, требующиеся для трудоустройства.


Говоря об общем рынке и устранении ненужных барьеров, российский президент сделал акцент на том, что в этом направлении ведется последовательная работа. Он отметил:

– Даже несмотря на вызванные пандемией трудности, товарооборот между государствами – членами ЕврАзЭС в январе – марте текущего года увеличился на 17 процентов.

Также Владимир Путин обратил внимание на то, что ситуация с ценами на социально значимые продукты обостряется на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. 

– Мы признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере. В частности, не так давно Евразийская комиссия приняла конкретное решение, направленное на консолидацию ценовой политики государств ЕврАзЭС на рынке сахара. Оперативно следует принимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется.

Владимир Путин резюмировал:

– В целом мы удовлетворены тем, как развивается взаимодействие в ЕврАзЭС. Главное, что оно приносит реальные экономические выгоды, которые ощущает население наших стран. 
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