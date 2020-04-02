Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов Беларуси и России

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов России и Беларуси, информирует пресс-служба Кремля.

«За более чем два десятилетия, прошедшие со времени подписания Договора о создании Союзного государства, нашим странам удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики», — говорится в поздравлении Президента России.

Российский лидер также выразил уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения любых, даже самых сложных вопросов, стоящих на пути союзного строительства.