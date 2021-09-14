Путин планирует отправиться на самоизоляцию

Президент России Владимир Путин во время беседы с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что вынужден перейти на режим самоизоляции. Такое решение он принял потому, что в его окружении были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
– Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями COVID-19 в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции, – сказано в сообщении.
Отмечается, что российский лидер примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС посредством видеосвязи.