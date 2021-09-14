Путин планирует отправиться на самоизоляцию

– сказано в сообщении.Отмечается, что российский лидер примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС посредством видеосвязи.