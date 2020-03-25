Путин из-за коронавируса перенес голосование по изменениям в Конституцию

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ТАСС

Первоначально планировалось, что голосование по изменениям в Конституцию состоится 22 апреля.Принятое решение Президент России мотивировал необходимостью обеспечения безопасности, жизни и здоровья граждан в условиях распространения коронавируса COVID-19. Касательно новой даты голосования Владимир Путин сказал:Владимир Путин подчеркнул, что сейчас в России крайне важно предотвратить быстрое распространение болезни. В связи с этим он объявил следующую неделю — с 30 марта по 5 апреля — нерабочей в стране.Президент России также анонсировал ряд социальных и экономических мер, которые необходимо принять для поддержки наиболее уязвимых слоев населения, малого и среднего бизнеса. Деньги на эти цели он предложил изыскать с помощью обложения налогом в размере 15% средств, выводимых за рубеж. Кроме того, он считает целесообразным сделать налог в 13% на доходы от процентов по вкладам в банках и за ценные бумаги, сумма которых превышает 1 миллион российских рублей.