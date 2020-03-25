Президент России Владимир Путин принял решение перенести дату голосования по изменениям в Конституцию на более поздний срок. Об этом он заявил в телеобращении к гражданам России, пишет БЕЛТА.
Фото: ТАСС
Первоначально планировалось, что голосование по изменениям в Конституцию состоится 22 апреля.
Принятое решение Президент России мотивировал необходимостью обеспечения безопасности, жизни и здоровья граждан в условиях распространения коронавируса COVID-19. Касательно новой даты голосования Владимир Путин сказал: "Оценим, как будет развиваться ситуация в регионах и в целом по стране, опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей и специалистов, примем решение о новом дне голосования".
Владимир Путин подчеркнул, что сейчас в России крайне важно предотвратить быстрое распространение болезни. В связи с этим он объявил следующую неделю — с 30 марта по 5 апреля — нерабочей в стране.
Президент России также анонсировал ряд социальных и экономических мер, которые необходимо принять для поддержки наиболее уязвимых слоев населения, малого и среднего бизнеса. Деньги на эти цели он предложил изыскать с помощью обложения налогом в размере 15% средств, выводимых за рубеж. Кроме того, он считает целесообразным сделать налог в 13% на доходы от процентов по вкладам в банках и за ценные бумаги, сумма которых превышает 1 миллион российских рублей.
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Путин из-за коронавируса перенес голосование по изменениям в Конституцию
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