Путин: Беларусь для нас не просто добрый сосед – она прежде всего ближайший союзник

– констатировал Владимир Путин.Он напомнил о равных правах граждан Союзного государства в сфере медицины, социального и пенсионного обеспечения, образования, свободы передвижения, места жительства и трудоустройства. Сейчас активно согласовываются программы унификации законодательств обеих стран в самых разных областях, реализация которых позволит завершить построение единых финансовых, энергетических рынков и транспортного пространства.– заключил Президент России.