Отношения двух стран строятся на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга. Это подчеркнул Президент РФ Владимир Путин сегодня на пленарном заседании VIII Форума регионов Беларуси и России. Он назвал межрегиональные связи ключевой составляющей белорусско-российского стратегического партнерства.
– Тесные и дружеские узы между народами России и Беларуси подкреплены общей историей и духовными ценностями, а зачастую и семейным родством. Сохранение памяти о важнейших событиях нашего общего прошлого, недопущение попыток фальсификации истории, патриотическое воспитание всегда должны быть в фокусе нашего внимания. Быть наследниками поколения Победителей – не только большая честь, но и огромная ответственность, – констатировал Владимир Путин.
Он напомнил о равных правах граждан Союзного государства в сфере медицины, социального и пенсионного обеспечения, образования, свободы передвижения, места жительства и трудоустройства. Сейчас активно согласовываются программы унификации законодательств обеих стран в самых разных областях, реализация которых позволит завершить построение единых финансовых, энергетических рынков и транспортного пространства.
– Дальнейшему наращиванию взаимовыгодных связей будет способствовать и солидный пакет межрегиональных документов, а также коммерческих контрактов, подписанных в рамках нынешнего форума, – заключил Президент России.
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Путин: Беларусь для нас не просто добрый сосед – она прежде всего ближайший союзник
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