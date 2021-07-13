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  2. "Пустая трата средств и времени" – МИД о резолюции СПЧ ООН по Беларуси

"Пустая трата средств и времени" – МИД о резолюции СПЧ ООН по Беларуси

Решения Совета по правам человека ООН в отношении страновых ситуаций уже очень давно не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире. Они служат предлогом для давления и санкций коллективного Запада против не подчиняющихся его диктату государств. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД в связи с принятием Советом по правам человека ООН резолюции по Беларуси. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Республики Беларусь.


– Если бы Совет ООН по правам человека имел возможность объективно рассматривать страновые ситуации, то практически все западные государства должны были бы получить отдельные резолюции. Опубликованный 30 июня доклад МИД «Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира» содержит достаточно оснований для пристального внимания Совета и других правозащитных механизмов к этим государствам, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Беларусь как полноправный член ООН продолжит добиваться того, чтобы ситуация с правами человека в западных государствах не оставалась за рамками международного контроля. 

– Что же касается очередной принятой по инициативе ЕС резолюции в отношении Беларуси, то это пустая трата средств и времени. Беларусь никогда не согласится признавать навязанное фактически силой предвзятое и несправедливое мнение меньшинства. Этот документ ЕС принял для себя, он не имеет отношения к Беларуси, – добавили в пресс-службе.

Резолюцию, согласно информации пресс-службы МИД, не поддерживает большинство членов Совета: количество голосов против и воздержавшихся превышает число стран, проголосовавших за ее принятие. 

– Если Запад действительно заботится о правах человека, ему необходимо вспомнить, что международное сотрудничество, в том числе по правам человека, строится на основе принципа уважения суверенного равенства государств, – заключили в пресс-службе.

Фото: БЕЛТА
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