SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Пусть Папа Римский заступится за нас, как это сделал Лукашенко. Дети беженцев просят о сострадании

Пусть Папа Римский заступится за нас, как это сделал Лукашенко. Дети беженцев просят о сострадании

Беженцы продолжают просить Европу о сострадании. Героями сегодняшнего протеста были дети. Многие говорят на английском. Они не хотят возвращаться в иракский Курдистан и другие разрушенные войной страны.


- Мы хотим учиться, не бояться за свою жизнь, – говорит курдский подросток. – Мы хотим ту жизнь, которая есть у наших родных в Европе, которую нам обещали тоже. Мы просим Папу Римского, который знает, что такое человечность, заступиться за нас. Как заступился ваш Президент. Почему в Европе нас не слышат? Мы не хотим возвращаться назад, где нет мира, нет будущего.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Андрей ЗАХАРОВ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы