Пункт дезинфекции медицинских автомобилей в Борисове стал круглосуточным

На территории инфекционной больницы Борисова с сегодняшнего дня начинается круглосуточная обработка машин скорой помощи. Борисовская больница № 2 и инфекционная больница перепрофилированы для приема пациентов с подтвержденной и вероятной инфекцией COVID-19, а также пневмонией еще в начале марта.



— За вчерашний день к нам поступило около 50 пациентов инфекционного профиля, соответственно, все машины, которые их привезли, нуждались в обработке, — рассказал главный врач Борисовской больницы № 2 Павел Хатько.

При этом обработку проходят не только автомобили скорой помощи, которые привозят пациентов, но и машины, доставляющие врачей на дом к пациентам, которые находятся на самоизоляции. Кроме того, обрабатывают и те автомобили, которые в случае необходимости доставляют пациентов из области.

Пункт дезобработки санитарного транспорта функционировал на территории инфекционной больницы и раньше, но работа проводилась с 9.00 до 17.00 силами сотрудников учреждения здравоохранения. Теперь же на помощь медикам пришли военнослужащие, которые готовы обрабатывать транспорт круглосуточно, пока есть такая необходимость. По мнению Павла Хатько, работа по дезинфекции автомобилей сыграет положительную роль для предотвращения распространения инфекции. Кстати, армия оказывает поддержку больнице не только в обработке транспорта.

— Мы тесно сотрудничаем с военным госпиталем, — добавил главврач. — Нам поставили кислородно-ингаляционные станции, которые сильно помогают в лечении наших пациентов. Станции оказывают поддержку кислородом больных, чтобы не допустить той стадии, когда нужен аппарат ИВЛ.

О ситуации в целом врач рассуждает реалистично, с положительным настроем: да, пациенты поступают, но на теперешний момент ситуация под контролем, без каких-либо резких скачков. Все стабильно, кроме того, есть уже и выздоровевшие из числа тех, у кого был подтвержден COVID-19.





— По распоряжению министра обороны Республики Беларусь по оказанию помощи учреждениям здравоохранения командующим войсками Северо-Западного оперативного командования генералом-майором Жуком Андреем Владимировичем было принято решение по оказанию помощи инфекционной больнице Борисова, — отметил начальник службы радиационной, химической и биологической защиты и экологии Северо-Западного оперативного командования полковник Дмитрий Захаров. — Сейчас здесь работает одно из подразделений радиационной, химической и биологической защиты оперативного командования, которое обеспечено всеми необходимыми современными средствами защиты органов дыхания и кожи, такими как, к примеру, респираторы второго и третьего класса защиты. Обработка проводится тщательно как снаружи автомобилей, так и внутри. Предварительно с военнослужащими был проведен инструктаж. Нами получены новые дезинфицирующие средства, которые наиболее целесообразны для использования при выполнении дезинфекции машин скорой помощи.

Здесь находится три расчета, которые будут выполнять поставленную задачу посменно, в том числе в ночное время. На территории больницы расположились две палатки цвета хаки для дежурной смены. Одна из них предназначена для снятия средств защиты и их просушки, вторая — для отдыха. Быт налажен отлично, привозят трехразовое горячее питание. Пока военнослужащие пробудут здесь до 15 мая.