Об этом рассказал журналистам губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня по итогам встречи с Президентом. Михаил Ведерников напомнил, что между Псковским государственным университетом и тремя белорусскими вузами подписаны соглашения о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Основное интересующее направление – подготовка медицинских кадров:
– Сегодня у нас дефицит почти 50 процентов, а у вас очень хорошая образовательная база. И мы с удовольствием бы в этом плане посотрудничали. Со своей стороны тоже готовы предложить студентам Беларуси обучение у нас.
По словам губернатора, заключенные договоры с рядом российских вузов, в том числе с Высшей школой экономики, позволяют выпускникам получать двойной диплом.
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Псковская область заинтересована в подготовке медиков в вузах Беларуси
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ