Психотроп обнаружили в международном почтовом отправлении кинологи таможни

Конверт с порошком, содержащим психотроп, обнаружили сотрудники Минской региональной таможни.





Почтовое отправление следовало из Украины, рассказали sb.by в Государственном таможенном комитете. Адресатом являлся живущий в Брестской области 29-летний гражданин России (он проживает в Беларуси с 2005 года).

«И отправитель, и получатель письма – ранее судимые», – рассказали в ГТК.

При проведении таможенного контроля служебная собака указала на подозрительный конверт.

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Проведенная в Таможенной лаборатории экспертиза подтвердила наличие запрещенного вещества псевдоэфедрина.





«По заключению Национальной антидопинговой лаборатории, содержание психотропного вещества в порошке составило не менее 45%», – отметили в таможенном ведомстве.

Псевдоэфедрин является психостимулятором, может вызвать галлюцинации и тревожность.

Возбуждено уголовное дело.