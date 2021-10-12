Психотерапевт рассказал, как кибербуллинг влияет на подростков

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(интернет-травля. –объяснил специалист.Психотерапевт рассказал, что в его практике были случаи, когда девочки находились в депрессии из-за недостатка внимания в сети. Их расстраивало, что у них не получаются такие фотографии, как у сверстниц, или их снимки собирают мало лайков. Но, по словам медика, в таких ситуациях важно понимать, как устроена жизнь ребенка.– считает Станислав Ярошевич.Специалист также дал рекомендации родителям, которые решили обратиться к детскому психотерапевту или психологу:, – заключил гость программы.