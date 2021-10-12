Психотерапевт рассказал, как кибербуллинг влияет на подростков

Об этом рассказал детский психотерапевт, врач Минского городского клинического центра детской психиатрии и психотерапии Станислав Ярошевич в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
Фото: pixabay.com
– Кибербуллинг (интернет-травля. – Прим. ред.) – распространенная проблема. С одной стороны, он является безопаснее буллинга, так как исключает физическое насилие, однако он более доступен и от него невозможно скрыться. Это делает кибербуллинг более тяжелым для переживаний детей, – объяснил специалист.
Психотерапевт рассказал, что в его практике были случаи, когда девочки находились в депрессии из-за недостатка внимания в сети. Их расстраивало, что у них не получаются такие фотографии, как у сверстниц, или их снимки собирают мало лайков. Но, по словам медика, в таких ситуациях важно понимать, как устроена жизнь ребенка.
– В реальности мы так же, как и в соцсетях, сталкиваемся с оценкой окружающих. К примеру, когда в школе ребенку ставят двойку перед всем классом, или когда девушку-подростка отчитывают за ее внешний вид. То же самое касается семьи. Когда родители ругают ребенка за плохую оценку и говорят, что он никуда не поступит и станет бомжом. Это своего рода напутствие от родных, что у него ничего не получится и он никто, поэтому мало сказать, что во всем виноваты соцсети, – считает Станислав Ярошевич.
Специалист также дал рекомендации родителям, которые решили обратиться к детскому психотерапевту или психологу:
– В первую очередь хочется, чтобы папа и мама хоть что-то знали про своих детей. К примеру, чем они занимаются, сколько у них друзей или какие мультики они любят. Если родитель заведомо боится, что специалист обвинит его в том, что он плохой, значит, что он сам себя где-то в глубине души в этом обвиняет. Суть работы психолога или психотерапевта в том, чтобы донести до родителя наличие проблемы и помочь ему взаимодействовать с ребенком более эффективно, – заключил гость программы.