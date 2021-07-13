Психолог из Латвии: через манеру поведения и высказывания конкретных людей можно понять, как работают психологические процессы внутри политики

Такое мнение высказала в эфире программы «Герои нашего времени» на «Альфа Радио» этническая белоруска, психолог из Риги Алена Дзиодзина.
Гостья студии рассказала о том, как изменилась ее жизнь после вовлечения в белорусскую повестку. Алена Дзиодзина заявила о себе, начала смело высказывать свою точку зрения и стала публичной персоной во время прошлогодних событий, происходящих в нашей стране. Теперь она даже сотрудничает с белорусскими государственными СМИ.
– Когда началась история с протестами в Беларуси, я поняла, что с моими психологическими знаниями было бы преступлением не попытаться их применить и разобраться в ситуации, – пояснила собеседница.
Специалист также стала пробовать себя в деле создания психологических портретов:
– Вообще, идея была не в портретах, а в том, чтобы показать те психологические процессы, которые происходят внутри политической жизни. Их оказалось гораздо больше, чем мне казалось на первый взгляд. Через манеру поведения, высказывания и выступления конкретных людей можно увидеть, как эти процессы работают, – пояснила психолог.
Одной из самых ярких работ, как считает Дзиодзина, стал ее материал о событиях, происходящих в штабе Виктора Бабарико, глазами Юрия Воскресенского.
– Сам Воскресенский подчеркнул, что поражен, насколько точно мне удалось описать события, не будучи на месте, – рассказала специалист.
На вопрос о том, взялась бы психолог составить психологический портрет Президента Беларуси, она ответила следующее:
– Не знаю, насколько глубоко бы это получилось, но у меня есть интерес к его личности. Я бы начала с того, что видно мне, – с его высказываний. Я смотрю выступления, обращения и диалоги Александра Лукашенко с людьми и всегда стараюсь вытеснить оттуда житейскую и отеческую мудрость, которая, как мне кажется, иногда несправедливо остается за скобками. Важно, чтобы белорусы не потеряли этот момент, – резюмировала она.
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Психолог из Латвии: через манеру поведения и высказывания конкретных людей можно понять, как работают психологические процессы внутри политики
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