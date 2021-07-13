Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.04
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Психолог из Латвии: через манеру поведения и высказывания конкретных людей можно понять, как работают психологические процессы внутри политики

Психолог из Латвии: через манеру поведения и высказывания конкретных людей можно понять, как работают психологические процессы внутри политики

Такое мнение высказала в эфире программы «Герои нашего времени» на «Альфа Радио» этническая  белоруска, психолог из Риги Алена Дзиодзина.  


Гостья студии рассказала о том, как изменилась ее жизнь после вовлечения в белорусскую повестку.  Алена Дзиодзина заявила о себе, начала смело высказывать свою точку зрения и стала публичной персоной во время прошлогодних событий, происходящих в нашей стране. Теперь она даже сотрудничает с белорусскими государственными СМИ.

– Когда началась история с протестами в Беларуси, я поняла, что с моими психологическими знаниями было бы преступлением не попытаться их применить и разобраться в ситуации, – пояснила собеседница.

Специалист также стала пробовать себя в деле создания психологических портретов:

– Вообще, идея была не в портретах, а в том, чтобы показать те психологические процессы, которые происходят внутри политической жизни. Их оказалось гораздо больше, чем мне казалось на первый взгляд. Через манеру поведения, высказывания и выступления конкретных людей можно увидеть, как эти процессы работают, – пояснила психолог.

Одной из самых ярких работ, как считает Дзиодзина, стал ее материал о событиях, происходящих в штабе Виктора Бабарико, глазами Юрия Воскресенского.

– Сам Воскресенский подчеркнул, что поражен, насколько точно мне удалось описать события, не будучи на месте, – рассказала специалист.

На вопрос о том, взялась бы психолог составить психологический портрет Президента Беларуси, она ответила следующее:

– Не знаю, насколько глубоко бы это получилось, но у меня есть интерес к его личности. Я бы начала с того, что видно мне, – с его высказываний. Я смотрю выступления, обращения и диалоги Александра Лукашенко с людьми и всегда стараюсь вытеснить оттуда житейскую и отеческую мудрость, которая, как мне кажется, иногда несправедливо остается за скобками. Важно, чтобы белорусы не потеряли этот момент, – резюмировала она. 
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Олимпийская деревня открылась в Токио
БЖД сегодня чествовала 100 000-го пассажира поезда «Ласточка», что курсирует между Минском и Москвой
В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн с "затопленным городом" на дне
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 89 районах Беларуси
Наоми Кэмпбелл стала героиней новой рекламной кампании Burberry
Психолог из Латвии: через манеру поведения и высказывания конкретных людей можно понять, как работают психологические процессы внутри политики
Личный прием граждан 14 июля пройдет в ГПК
Власти Франции оштрафовали Google на полмиллиарда евро
Максимальный балл на ЦТ по всемирной истории набрали 4 абитуриента
В текущем году на ЦТ по географии никто не набрал 100 баллов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Куба – любовь моя
Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью отца
Довгало о большом спорте: и в 1980-м – политика, и в 2021-м – политика
Здоровье, переобучение, цифровая грамотность: чем грозит пожилым стратегия «Активное долголетие – 2030»
В Ташкенте открыли круглосуточные поликлиники для пациентов с COVID-19
Судмедэксперты провели вскрытие тела убитого президента Гаити
Им не все равно. Молодежные послы ЦУР встретились с ребятами из Ганцевичей
Лискович посетил Национальный исторический музей Беларуси
В Пинске оператор кабельного телевидения уклонился от уплаты налогов на сумму около 800 тысяч рублей
Очереди на границах сохраняются: более 1,2 тысячи фур ждут выезда из Беларуси
Витебчанин заключен под стражу за покушение на убийство милиционера
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Выражало то лицо…
Парламентарии начали акцию «Нам жить и помнить», сняв фильм о ВОВ
Планетарное соединение Венеры, Марса и Луны можно увидеть 13 и 14 июля
Лукашенко о санкциях: мы выдержим и будем развиваться, это не вопрос
XXV Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» возвращается в Брест
За сутки в Беларуси выявили 586 пациентов с коронавирусом, выписаны 532
Лукашенко – Путину: главное – безопасность наших государств, этому надо все внимание уделять
Лукашенко: противники власти в Беларуси перешли к индивидуальному террору
Восстановить народный костюм – как прожить маленькую жизнь. Почему в вышивке обязателен крест, а мужская рубашка красивее женской
В Беларуси возбуждено уголовное дело по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича
Беларусь остается для России большим и надежным партнером – Путин
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Травли нет
Биржа: 13 июля доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Представитель МакSим объяснила, почему скрывают правду о состоянии певицы
В Мозыре два должностных лица признаны виновными в смерти каменщика и осуждены на 3 года ограничения свободы каждый
Новый Apple MacBook Pro получит давно забытую возможность
Косметолог рассказала, какие пилинги лучше делать летом
В городском поселке Корма в ДТП пострадала девочка-подросток
Встреча Лукашенко и Путина проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге
Милиционеры на "Славянском базаре в Витебске" будут дежурить круглосуточно
Стало известно о случае заражения пациента одновременно двумя штаммами коронавируса в России
Санкции не повлияли на работу белорусских металлургов
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Их путь — тупиковый
Савиных: Иран может стать крупным партнером Беларуси
"Зажинки" прошли в сельхозпредприятии Дятловского района
Петра Мамонова не удалось вывести из искусственной комы
Авторы