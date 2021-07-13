Психолог из Латвии: через манеру поведения и высказывания конкретных людей можно понять, как работают психологические процессы внутри политики

Гостья студии рассказала о том, как изменилась ее жизнь после вовлечения в белорусскую повестку. Алена Дзиодзина заявила о себе, начала смело высказывать свою точку зрения и стала публичной персоной во время прошлогодних событий, происходящих в нашей стране. Теперь она даже сотрудничает с белорусскими государственными СМИ.– пояснила собеседница.Специалист также стала пробовать себя в деле создания психологических портретов:– пояснила психолог.Одной из самых ярких работ, как считает Дзиодзина, стал ее материал о событиях, происходящих в штабе Виктора Бабарико, глазами Юрия Воскресенского., – рассказала специалист.На вопрос о том, взялась бы психолог составить психологический портрет Президента Беларуси, она ответила следующее:резюмировала она.